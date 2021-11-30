Голова Пентагону доручив розслідувати прихований військовими авіаудар по Сирії
Вівторок, 30 листопада 2021, 03:45
Міністр оборони США Ллойд Остін наказав переглянути завданий у 2019 році авіаудар біля сирійського міста Багуз, що призвів до понад 60 смертей серед цивільного населення.
Деталі: Генерал Майкл Гарретт, голова командування збройних сил США, матиме 90 днів, щоб розслідувати кількість жертв, дотримання закону війни та ведення документації.
Передісторія:
- Раніше цього місяця New York Times повідомила, що внаслідок удару США біля Багуза під час битви з "Ісламською державою" загинуло до 64 жінок та дітей.
- Авіаудари в районі Багуза були замовлені секретним американським підрозділом спеціальних операцій, якому було доручено проводити наземні операції в Сирії. Оперативна група діяла в такій секретності, що іноді навіть своїм військовим партнерам не повідомляла про свої дії.
- Центральне командування США, яке займалося повітряною війною в Сирії, визнало завдання ударів, заявивши, що 80 осіб було вбито, але авіаудари були виправдані. Повідомлялося, що в результаті вибухів бомб загинули 16 бойовиків і чотири мирні жителі. Щодо інших 60 убитих, у заяві говорилося, що неясно, чи були вони цивільними особами, частково тому, що жінки та діти в "Ісламській державі" іноді бралися за зброю.