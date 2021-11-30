Голова Пентагону доручив розслідувати прихований військовими авіаудар по Сирії

Міністр оборони США Ллойд Остін наказав переглянути завданий у 2019 році авіаудар біля сирійського міста Багуз, що призвів до понад 60 смертей серед цивільного населення.

Джерело: Пентагон, Reuters

Деталі: Генерал Майкл Гарретт, голова командування збройних сил США, матиме 90 днів, щоб розслідувати кількість жертв, дотримання закону війни та ведення документації.

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