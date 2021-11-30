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Голова Пентагону доручив розслідувати прихований військовими авіаудар по Сирії

Вівторок, 30 листопада 2021, 04:45
MANDEL NGAN/AFP via Getty Images

Міністр оборони США Ллойд Остін наказав переглянути завданий у 2019 році авіаудар біля сирійського міста Багуз, що призвів до понад 60 смертей серед цивільного населення.

Джерело: Пентагон, Reuters

Деталі: Генерал Майкл Гарретт, голова командування збройних сил США, матиме 90 днів, щоб розслідувати кількість жертв, дотримання закону війни та ведення документації.

Передісторія:

  • Раніше цього місяця New York Times повідомила, що внаслідок удару США біля Багуза під час битви з "Ісламською державою" загинуло до 64 жінок та дітей.
  • Авіаудари в районі Багуза були замовлені секретним американським підрозділом спеціальних операцій, якому було доручено проводити наземні операції в Сирії. Оперативна група діяла в такій секретності, що іноді навіть своїм військовим партнерам не повідомляла про свої дії.
  • Центральне командування США, яке займалося повітряною війною в Сирії, визнало завдання ударів, заявивши, що 80 осіб було вбито, але авіаудари були виправдані. Повідомлялося, що в результаті вибухів бомб загинули 16 бойовиків і чотири мирні жителі. Щодо інших 60 убитих, у заяві говорилося, що неясно, чи були вони цивільними особами, частково тому, що жінки та діти в "Ісламській державі" іноді бралися за зброю.

Теми: СиріяСША


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