Глава Пентагона поручил расследовать скрытый военными авиаудар по Сирии

Министр обороны США Ллойд Остин приказал пересмотреть нанесенный в 2019 году авиаудар у сирийского города Багуз, повлекший более 60 смертей среди гражданского населения.

Источник: Пентагон, Reuters

Детали: У генерала Майкла Гарретта, главы командования вооруженных сил США, будет 90 дней, чтобы расследовать количество жертв, соблюдение закона войны и ведение документации.

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