Глава Пентагона поручил расследовать скрытый военными авиаудар по Сирии
Вторник, 30 ноября 2021, 03:45
Министр обороны США Ллойд Остин приказал пересмотреть нанесенный в 2019 году авиаудар у сирийского города Багуз, повлекший более 60 смертей среди гражданского населения.
Детали: У генерала Майкла Гарретта, главы командования вооруженных сил США, будет 90 дней, чтобы расследовать количество жертв, соблюдение закона войны и ведение документации.
Предыстория:
- Ранее в этом месяце New York Times сообщила, что в результате удара США около Багуза во время битвы с "Исламским государством" погибли до 64 женщин и детей.
- Авиаудары в районе Багуза были заказаны секретным американским подразделением специальных операций, которому было поручено проводить наземные операции в Сирии. Оперативная группа действовала в такой секретности, что иногда даже своим военным партнерам не сообщала о своих действиях.
- Центральное командование США, занимавшееся воздушной войной в Сирии, признало нанесение ударов, заявив, что 80 человек были убиты, но авиаудары были оправданы. Сообщалось, что в результате взрывов бомб погибли 16 боевиков и четыре мирных жителя. Что касается других 60 убитых, в заявлении говорилось, что неясно, были ли они гражданскими лицами, отчасти потому, что женщины и дети в "Исламском государстве" иногда брались за оружие.