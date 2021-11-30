Понад 5 тисяч людей у світі померли від Covid, найбільше в Росії та Угорщині

28 листопада у світі виявили 445 506 хворих на коронавірус.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема в США – 69 498 випадків, в Британії – 42 583, в Німеччині – 42 582. Крім того, в Росії - 33 860 заражень, а в Угорщині – 27 830.

Україна з 5 804 випадками на 16 місці у світі між Грецією та Йорданією. У Європі Україна на 13 місці.

5 413 людей у світі за добу померли, найбільше в Росії, Угорщині та Штатах. За цим показником Україна на 4 місці у світі і на 3 – в Європі.

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Нагадаємо: 28 листопада в Україні госпіталізували з коронавірусом чи підозрою на нього 2 082 особи, померли 297 пацієнтів, одужали 10 477 осіб.