Более 5 тысяч человек в мире умерли от Covid, больше всего в России и Венгрии

28 ноября в мире обнаружили 445 506 больных коронавирусом.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, в США - 69 498 случаев, в Британии - 42 583, в Германии - 42 582. Кроме того, в России - 33 860 заражений, а в Венгрии - 27 830.

Украина с 5 804 случаями на 16 месте в мире между Грецией и Иорданией. В Европе Украина находится на 13 месте.

5 413 людей в мире за сутки умерли, больше всего в России, Венгрии и Штатах. По этому показателю Украина находится на 4 месте в мире и на 3 – в Европе.

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Напомним: 28 ноября в Украине госпитализировали с коронавирусом или подозрением на него 2 082 человека, умерли 297 пациентов, выздоровели 10 477 человек.