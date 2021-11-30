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США збираються посилити військову позицію щодо Китаю та Росії

Вівторок, 30 листопада 2021, 06:31
Stefani Reynolds/Getty Images

Пентагон планує посилити позицію США щодо Китаю та Росії, розширивши військове розгортання та бази.

Джерело: AFP з посиланням на результати проведеного Міноборони США "глобального огляду позиції" та американських чиновників

Деталі: Уточнюється, що подробиці "глобального огляду позиції", проведеного на замовлення адміністрації президента Джо Байдена на початку цього року, залишаться засекреченими, щоб не розкривати плани конкурентам.

Один із високопосадовців Пентагону, який відмовився назвати своє ім'я, повідомив, що наразі не йдеться про серйозні стратегічні зміни США.

Мара Карлін, високопосадовець Пентагону, сказала, що пріоритетним регіоном для збройних сил США є Індо-Тихоокеанський регіон. Зокрема, Міноборони модернізуватиме і розширюватиме військові об'єкти на Гуамі та в Австралії, підкреслюючи свою увагу до Китаю як до провідного оборонного суперника країни. Цей крок слідує  за формуванням оборонного альянсу AUKUS  між Сполученими Штатами, Великобританією та Австралією, щоб протистояти Китаю.

За словами Карлін, огляд "направляє додаткову співпрацю з союзниками та партнерами по всьому регіону для просування ініціатив, які сприяють регіональній стабільності та стримують потенційну військову агресію з боку Китаю та загрози з боку Північної Кореї". Крім того, він "посилює надійний стримуючий фактор проти російської агресії в Європі та дозволяє силам НАТО діяти більш ефективно".

Близький Схід залишається зоною постійної уваги Пентагону після довгих воєн в Іраку та Афганістані.

Офіційні особи відмовилися відповідати на питання про те, як в огляді позиції розглядається присутність сил США в зонах конфліктів.

Теми: СШАКитайРосія


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