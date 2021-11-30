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США собираются усилить военную позицию по отношению к Китаю и России

Вторник, 30 ноября 2021, 06:31
Stefani Reynolds/Getty Images

Пентагон планирует усилить позицию США по отношению к Китаю и России, расширив военное развертывание и базы.

Источник: AFP со ссылкой на результаты проведенного Минобороны США "глобального обзора позиции" и американских чиновников

Детали: Уточняется, что подробности "глобального обзора позиции", проведенного по заказу администрации президента Джо Байдена в начале этого года, останутся засекреченными, чтобы не раскрывать планы конкурентам.

Один из высокопоставленных должностных лиц Пентагона, отказавшийся назвать свое имя, сообщил, что пока речь не идет о серьезных стратегических изменениях США.

Мара Карлин, чиновник Пентагона, сказала, что приоритетным регионом для вооруженных сил США является Индо-Тихоокеанский регион. В частности, Минобороны будет модернизировать и расширять военные объекты на Гуаме и Австралии, подчеркивая свое внимание к Китаю как ведущему оборонному сопернику страны. Этот шаг следует за формированием оборонного альянса AUKUS между Соединенными Штатами, Великобританией и Австралией, чтобы противостоять Китаю.

По словам Карлин, обзор "направляет дополнительное сотрудничество с союзниками и партнерами по всему региону для продвижения инициатив, способствующих региональной стабильности и сдерживающих потенциальную военную агрессию со стороны Китая и угрозы со стороны Северной Кореи". Кроме того, он "усиливает надежный сдерживающий фактор против российской агрессии в Европе и позволяет силам НАТО действовать более эффективно".

Ближний Восток остается зоной постоянного внимания Пентагона после долгих войн в Ираке и Афганистане.

Официальные лица отказались отвечать на вопрос о том, как в обзоре позиции рассматривается присутствие сил США в зонах конфликтов.

Темы: СШАКитайРосcия
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