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У Києві після вихідних різкий стрибок хворих на Covid-19

Вівторок, 30 листопада 2021, 11:08
Фото КМДА

За добу 29 листопада у столиці зареєстрували 1 646 нових випадків коронавірусу, 35 хворих померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Пряма мова Кличка: "За добу 1 646 підтверджених випадків захворювання на коронавірус і 35 летальних випадків від вірусу".

Деталі: Серед нових хворих понад сто дітей – 50 дівчаток від 1 місяця до 17 років і 51 хлопчик від 7 місяців до 17 років".

Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому (273), Оболонському (214) та в Деснянському (197) районах.

106 хворих на коронавірус госпіталізували. Також поклали у лікарні 192 людини з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

Загалом з початку пандемії у столиці вже 298 819 підтверджених випадків коронавірусу, 7 528 хворих померли, подолали вірус загалом 255 106 осіб, з них 1 471 за минулу добу.

Знати більше: Covid-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Передісторія: 

  • За добу 28 листопада у столиці від коронавірусу померли 45 хворих, зокрема, 4-місячний хлопчик, діагносували ковід 431 особі. 

Українська правда
Теми: Київкоронавірус


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