В Киеве после выходных резкий скачок больных Covid-19

За сутки 29 ноября в столице зарегистрировали 1 646 новых случаев коронавируса, 35 больных умерли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь Кличко: "За сутки 1 646 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом и 35 летальных исходов от вируса".

Детали: Среди новых больных более ста детей – 50 девочек от 1 месяца до 17 лет и 51 мальчик от 7 месяцев до 17 лет".

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (273), Оболонском (214) и Деснянском (197) районах.

106 больных коронавирусом госпитализировали. Также положили в больницы 192 человека с подозрением на Covid-19 и пневмониями.

Всего с начала пандемии в столице уже 298 819 подтвержденных случаев коронавируса, 7 528 больных умерли, преодолели вирус 255 106 человек, из них 1 471 за минувшие сутки.

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