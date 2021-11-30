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Разумков заявив, що не є членом партії "Слуга народу"

Вівторок, 30 листопада 2021, 10:36
Разумков заявив, що не є членом партії Слуга народу
Дмитро Разумков. фото з сайту Верховної Ради

Ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков каже, що писав і передавав керівництву заяву на вихід із партії "Слуга народу".

Джерело: Разумков журналістам у кулуарах парламенту 30 листопада

Пряма мова: "Я не член партії "Слуга народу" вже".

Деталі: На уточнююче питання, в який момент він припинив членство, Разумков відповів: "після того, як Корнієнко сказав, що я не є членом партії".

За словами ексспікера, заяву про вихід він написав і передав її десь пів року тому.

Стосовно слів нової голови партії "Слуга народу" Олени Шуляк, що в політичній силі не можуть знайти заяву Разумкова про вступ до СН, ексспікер зазначив, що в інакшому випадку не зміг би балотуватися до Верховної Ради, адже він був номером 1 у списку як голова партії.

Разумков також запропонував "Слузі народу" визначитися самим, є він членом партії чи ні, а також зіронізував, що може порадити, де придбати хороший сейф для зберігання важливих документів.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Разумков ДмитроСлуга народу
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