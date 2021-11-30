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Разумков заявил, что не является членом партии "Слуга народа"

Вторник, 30 ноября 2021, 11:36
Дмитрий Разумков. фото с сайта Верховной Рады

Экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков говорит, что писал и передавал руководству заявление по выходу из партии "Слуга народа".

Источник: Разумков журналистам в кулуарах парламента 30 ноября

Прямая речь: "Я не член партии "Слуга народа" уже".

Детали: На уточняющий вопрос, в какой момент он прекратил членство, Разумков ответил: "после того, как Корниенко сказал, что я не являюсь членом партии".

По словам экс-спикера, заявление о выходе он написал и передал его около полгода назад.

Относительно слов нового главы партии "Слуга народа" Елены Шуляк, что в политической силе не могут найти заявление Разумкова о вступлении в СН, экс-спикер отметил, что в противном случае не смог бы баллотироваться в Верховную Раду, ведь он был номером 1 в списке как председатель партии.

Разумков также предложил "Слуге народа" определиться самим, является ли он членом партии или нет, а также поиронизировал, что может посоветовать, где приобрести хороший сейф для хранения важных документов.

Валентина Романенко, УП
Темы: Разумков ДмитрийСлуга народа
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