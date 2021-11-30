Бойовику, який добивав поранених бійців АТО, дали 6 років в'язниці

Викритого контррозвідкою Служби безпеки України бойовика "ДНР", який у 2014 році вбивав поранених у бою українських військових, засудили до 6 років позбавлення волі.

Джерело: СБУ

Деталі: Зазначається, що в ході досудового слідства було встановлено, що мешканець тимчасово окупованого Донецька добровільно вступив до навчального центру НЗФ "ДНР" у м. Слов’янськ. Після його закінчення був призначений на посаду заступника керівника.

Він здійснював підготовку бойовиків для незаконних формувань, які брали активну участь у збройному супротиві підрозділам сил антитерористичної операції.

Крім того, перебуваючи у складі різних підрозділів НЗФ зловмисник брав активну участь в артилерійських обстрілах позицій Збройних Сил України у районі Донецька, Ясинуватого, Докучаєвська, смт Пантелеймонівка, а також чергував на військових об’єктах, конвоював затриманих та військовополонених.

Контррозвідники затримали бойовика у жовтні 2021 року в одному з хостелів столиці, куди він прибув з тимчасово анексованої території АР Крим.

Наразі Шевченківський районний суд Києва визнав його винним в участі у терористичній організації та засудив до 6 років позбавлення волі.

За даними УП, рішення винесено 24 листопада.