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Боевику, добивавшему раненых бойцов АТО, дали 6 лет тюрьмы

Вторник, 30 ноября 2021, 12:26
Боевику, добивавшему раненых бойцов АТО, дали 6 лет тюрьмы
фото СБУ

Разоблаченного контрразведкой Службы безопасности Украины боевика "ДНР", который в 2014 году убивал раненых в бою украинских военных, приговорили к 6 годам лишения свободы.

Источник: СБУ

Детали: В ходе досудебного следствия было установлено, что житель временно оккупированного Донецка добровольно поступил в учебный центр НЗФ "ДНР" в г. Славянск. После его окончания был назначен на должность заместителя руководителя.

Он осуществлял подготовку боевиков для незаконных формирований, активно участвовавших в вооруженном сопротивлении подразделениям сил антитеррористической операции.

Кроме того, находясь в составе различных подразделений НЗФ, злоумышленник активно участвовал в артиллерийских обстрелах позиций Вооруженных Сил Украины в районе Донецка, Ясиноватого, Докучаевска, пгт Пантелеймоновка, а также дежурил на военных объектах, конвоировал задержанных и военнопленных.

Контрразведчики задержали боевика в октябре 2021 года в одном из хостелов столицы, куда он прибыл с временно аннексированной территории АР Крым.

Шевченковский районный суд Киева признал его виновным в участии в террористической организации и приговорил к 6 годам лишения свободы.

По данным УП, решение вынесено 24 ноября.

Украинская правда

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Темы: СБУ
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