Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Боевику, добивавшему раненых бойцов АТО, дали 6 лет тюрьмы

Вторник, 30 ноября 2021, 13:26
фото СБУ

Разоблаченного контрразведкой Службы безопасности Украины боевика "ДНР", который в 2014 году убивал раненых в бою украинских военных, приговорили к 6 годам лишения свободы.

Источник: СБУ

Детали: В ходе досудебного следствия было установлено, что житель временно оккупированного Донецка добровольно поступил в учебный центр НЗФ "ДНР" в г. Славянск. После его окончания был назначен на должность заместителя руководителя.

Он осуществлял подготовку боевиков для незаконных формирований, активно участвовавших в вооруженном сопротивлении подразделениям сил антитеррористической операции.

Кроме того, находясь в составе различных подразделений НЗФ, злоумышленник активно участвовал в артиллерийских обстрелах позиций Вооруженных Сил Украины в районе Донецка, Ясиноватого, Докучаевска, пгт Пантелеймоновка, а также дежурил на военных объектах, конвоировал задержанных и военнопленных.

Контрразведчики задержали боевика в октябре 2021 года в одном из хостелов столицы, куда он прибыл с временно аннексированной территории АР Крым.

Шевченковский районный суд Киева признал его виновным в участии в террористической организации и приговорил к 6 годам лишения свободы.

По данным УП, решение вынесено 24 ноября.

Украинская правда
Темы: СБУ
powered by lun.ua
Главное сегодня

В Австрии определили имя нового канцлера

Празднование Нового года: в Киеве будет самый большой вертеп в Европе

За убийство байкера в Киеве вице-чемпион мира по сумо получил 12 лет тюрьмы

Люди с двойным гражданством должны будут определиться, где голосуют – Арахамия

Население Украины сократится до 22 миллионов, пополнят мигранты – НАН

Ляшко: 8-9 областей готовы выйти из "красной" зоны Covid-19

Все новости...
СБУ
"Ротердамский" кокаин: в Украине разоблачили преступников, торговавших наркотиками с ЕС
СБУ заявила о расследовании дела по "госперевороту"
Силовики учились "останавливать прорыв нелегалов" на границе с Беларусью
Последние новости
16:07
"Белавиа" заявила о сокращении авиафлота из-за санкций
16:01
"Коллекторский" закон: НБУ впервые приостановил лицензию компании из-за жалоб
15:42
фотоКриптомайнеры украли под Киевом электричества на миллионы гривен – СБУ
15:41
В Беларуси признали "экстремистскими материалами" соцсети "Радио Свобода"
15:32
СБУ направила обвинительный акт по Семенченко в суд
15:31
Маск продал акций Tesla еще на 1 миллиард долларов
15:17
Вооруженные силы России и оккупанты в ОРДЛО проводят боевую подготовку – разведка
15:12
Бустерная доза вакцины COVID улучшает иммунитет у тех, кто прививался AstraZeneca и Pfizer. Исследование
15:03
В Италии мужчина пришел вакцинироваться от коронавируса с фальшивой силиконовой рукой
15:00
Полиции хотят поднять зарплаты за счет штрафов и акцизов
Все новости...