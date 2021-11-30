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Перепис населення в Україні допоможе провести Apple

Вівторок, 30 листопада 2021, 13:41
фото Офісу президента

Перепис населення в Україні проведуть у співпраці з американською технологічною компанією Apple.

Джерело: президент Володимир Зеленський у Twitter

Пряма мова: "Пишаюся тим, що Україна стане другою країною у світі, яка проведе перепис населення у співпраці з Apple".

Деталі: Зазначається, що 30 листопада було підписано меморандум про взаєморозуміння між й Міністерством цифрової трансформації та Apple.

Нагадаємо: Офіційний перепис населення має відбутися у 2023 році, а востаннє його проводили ще у 2001 році. 

У вересні повідомлялось, що Мінцифри розробляє проєкт, аби провести такий процес максимально технологічно. 

Українська правда
Теми: перепис населеннятехнології


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