Перепис населення в Україні допоможе провести Apple

Перепис населення в Україні проведуть у співпраці з американською технологічною компанією Apple.

Джерело: президент Володимир Зеленський у Twitter

Пряма мова: "Пишаюся тим, що Україна стане другою країною у світі, яка проведе перепис населення у співпраці з Apple".

Деталі: Зазначається, що 30 листопада було підписано меморандум про взаєморозуміння між й Міністерством цифрової трансформації та Apple.

Нагадаємо: Офіційний перепис населення має відбутися у 2023 році, а востаннє його проводили ще у 2001 році.

У вересні повідомлялось, що Мінцифри розробляє проєкт, аби провести такий процес максимально технологічно.