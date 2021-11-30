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Перепись населения в Украине поможет провести Apple

Вторник, 30 ноября 2021, 13:41
фото Офиса президента

Перепись населения в Украине будет проведена в сотрудничестве с американской технологической компанией Apple.

Источник: президент Владимир Зеленский в Twitter

Прямая речь: "Горжусь тем, что Украина станет второй страной в мире, которая проведет перепись населения в сотрудничестве с Apple".

Детали: Отмечается, что 30 ноября был подписан меморандум о взаимопонимании между Министерством цифровой трансформации и Apple.

Напомним: Официальная перепись населения должна состояться в 2023 году, а в последний раз ее проводили еще в 2001 году.

В сентябре сообщалось, что Минцифры разрабатывает проект, чтобы провести такой процесс максимально технологично. 

Украинская правда
Темы: перепись населениятехнологии
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