Перепись населения в Украине поможет провести Apple
Вторник, 30 ноября 2021, 13:41
Перепись населения в Украине будет проведена в сотрудничестве с американской технологической компанией Apple.
Источник: президент Владимир Зеленский в Twitter
Прямая речь: "Горжусь тем, что Украина станет второй страной в мире, которая проведет перепись населения в сотрудничестве с Apple".
Детали: Отмечается, что 30 ноября был подписан меморандум о взаимопонимании между Министерством цифровой трансформации и Apple.
Напомним: Официальная перепись населения должна состояться в 2023 году, а в последний раз ее проводили еще в 2001 году.
В сентябре сообщалось, что Минцифры разрабатывает проект, чтобы провести такой процесс максимально технологично.
Украинская правда