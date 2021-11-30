У СІЗО померла дівчина, яка застрелила інструктора тиру
20-річна Вероніка Моторна, яка в 2020 році застрелила інструктора тиру в Полтаві, померла в місцевому слідчому ізоляторі.
Джерело: речниця прокуратури Полтавської області Людмила Іващук у коментарі "Українській правді", сайт прокуратури
Деталі: За її словами, 29 листопада пізно ввечері дівчині стало зле і вона втратила свідомість у своїй камері. Її перенесли до медичної частини і викликали лікарів. Медпрацівники СІЗО і прибулі медики спробували реанімувати Вероніку, але марно. Дівчина померла.
Наразі призначено експертизи для з’ясування причин смерті дівчини та службове розслідування щодо якості та повноти наданої їй медичної допомоги.
Передісторія: У лютому 2020 року у Полтаві знайшли застреленим 64-річного інструктора тиру. За підозрою у вбивстві затримали тоді ще 18-річну відвідувачку.
Як з'ясувало слідство, після проходження інструктажу дівчина стріляла з різних видів вогнепальної зброї. У подальшому вона повернулася до інструктора, який стояв позаду, та з малокаліберного пістолета Марголіна не менше 5 разів вистрілила в нього.
Проте сама Мотрона стверджувала, що це сталося випадково - через невдалі стосунки із хлопцем хотіла вчинити самогубство, але випадково вбила невинну людину.
28 вересня суд у Полтаві призначив дівчині 15 років в'язниці. Дорогою до СІЗО вона вчинила спробу самогубства. З того часу вона перебувала у слідчому ізоляторі, а не в’язниці, бо вирок ще не набув законної сили і тривала апеляція.