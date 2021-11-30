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У СІЗО померла дівчина, яка застрелила інструктора тиру

Вівторок, 30 листопада 2021, 13:25
У СІЗО померла дівчина, яка застрелила інструктора тиру
Вероніка Моторна, Фото: "Суспільне Полтава"

20-річна Вероніка Моторна, яка в 2020 році застрелила інструктора тиру в Полтаві, померла в місцевому слідчому ізоляторі.

Джерело: речниця прокуратури Полтавської області Людмила Іващук у коментарі "Українській правді", сайт прокуратури

Деталі: За її словами, 29 листопада пізно ввечері дівчині стало зле і вона втратила свідомість у своїй камері. Її перенесли до медичної частини і викликали лікарів. Медпрацівники СІЗО і прибулі медики спробували реанімувати Вероніку, але марно. Дівчина померла.

Наразі призначено експертизи для з’ясування причин смерті дівчини та службове розслідування щодо якості та повноти наданої їй медичної допомоги.

 
Вероніка Моторна
скриншот відео "суспільне полтава"

Передісторія: У лютому 2020 року у Полтаві знайшли застреленим 64-річного інструктора тиру. За підозрою у вбивстві затримали тоді ще 18-річну відвідувачку.

Як з'ясувало слідство, після проходження інструктажу дівчина стріляла з різних видів вогнепальної зброї. У подальшому вона повернулася до інструктора, який стояв позаду, та з малокаліберного пістолета Марголіна не менше 5 разів вистрілила в нього.

Проте сама Мотрона стверджувала, що це сталося випадково - через невдалі стосунки із хлопцем хотіла вчинити самогубство, але випадково вбила невинну людину.

28 вересня суд у Полтаві призначив дівчині 15 років в'язниці. Дорогою до СІЗО вона вчинила спробу самогубства. З того часу вона перебувала у слідчому ізоляторі, а не в’язниці, бо вирок ще не набув законної сили і тривала апеляція.

Євген Кізілов, УП

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Теми: надзвичайна подіяв'язницяПолтава
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