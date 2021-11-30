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В СИЗО умерла девушка, застрелившая инструктора тира

Вторник, 30 ноября 2021, 13:25
В СИЗО умерла девушка, застрелившая инструктора тира
Вероника Моторная, Фото: "Суспильне Полтава"

20-летняя Вероника Моторная, которая в 2020 году застрелила инструктора тира в Полтаве, скончалась в местном следственном изоляторе.

Источник: пресс-секретарь прокуратуры Полтавской области Людмила Иващук в комментарии "Украинской правде", сайт прокуратуры

Детали: По ее словам, 29 ноября поздно вечером девушке стало плохо, и она потеряла сознание в своей камере. Ее перенесли в медицинскую часть и вызвали врачей. Медработники СИЗО и прибывшие медики попытались реанимировать Веронику, но тщетно. Девушка скончалась.

Назначены экспертизы для выяснения причин смерти девушки и служебное расследование касательно качества и полноты оказанной ей медицинской помощи.

 
Вероника Моторная
скриншот видео "суспильне полтава"

Предыстория: В феврале 2020 года в Полтаве нашли застреленным 64-летнего инструктора тира. По подозрению в убийстве задержали тогда еще 18-летнюю посетительницу заведения.

Как выяснило следствие, после прохождения инструктажа девушка стреляла из разных видов огнестрельного оружия. В дальнейшем она повернулась к стоявшему сзади инструктору и из малокалиберного пистолета Марголина не менее 5 раз выстрелила в него.

Однако сама Моторная утверждала, что это произошло случайно - из-за неудачных отношений с парнем хотела совершить самоубийство, но случайно убила невинного человека.

28 сентября суд в Полтаве назначил девушке 15 лет тюрьмы. По дороге в СИЗО она совершила попытку самоубийства. С тех пор она находилась в следственном изоляторе, а не тюрьме, потому что приговор еще не вступил в законную силу и рассматривалась апелляция.

Евгений Кизилов, УП

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Темы: чрезвычайное происшествиетюрьмаПолтава
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