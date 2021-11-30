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За перехід на бік Росії в розпал окупації екскомандувача ВМС судитимуть заочно

Вівторок, 30 листопада 2021, 14:39
За перехід на бік Росії в розпал окупації екскомандувача ВМС судитимуть заочно
Денис Березовський і Сергій Аксьонов, фото ForPost

Колишнього контрадмірала та командувача Військово-морських сил Збройних сил України Дениса Березовського, який перейшов на бік окупанта у 2014 році, в Україні судитимуть заочно.

Джерело: прокуратура Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, яка не називає імені фігуранта, але вказує на обставини його справи

Деталі: За процесуального керівництва прокуратури АРК й Севастополя в порядку спеціального досудового розслідування до суду скеровано обвинувальний акт стосовно колишнього контрадмірала та командувача ВМС ЗСУ.

Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній) КК України.

Цей громадянин України у 1992 році присягнув на вірність українському народові, а 2 березня 2014 року склав присягу на вірність "мешканцям АР Крим та міста Севастополя".

При цьому лише 1 березня 2014 року виконувач обов’язків президента України Олександр Турчинов призначив його командувачем ВМС ЗСУ. 

Дослівно прокуратура: "Вказана посада передбачає обов’язок стримувати, локалізувати i нейтралізувати збройні конфлікти, а при необхідності – дати відсіч збройній агресії з моря як самостійно, так і у взаємодії з іншими підрозділами 3СУ. Однак обвинувачений, об’єднавшись у злочинну організацію з іншими особами, які сприяли окупації Росією півострова Крим, вирішив стати на шлях державної зради.

Одразу після призначення на зазначену посаду, обвинувачений публічно виступив перед особовим складом ВМС ЗСУ та представниками ЗМІ. У своїй промові контрадмірал заявив, що відмовляється виконувати будь-які рішення, накази та розпорядження української влади, та зобов’язався виконувати накази самопроголошеної окупаційної влади в Криму. 

До того ж, обвинувачений, наказав підпорядкованим військовим підрозділам скласти зброю, не здійснювати супротиву ЗС РФ та перейти під командування окупантів".

 
ark.gp.gov.ua

Деталі: Українська прокуратура переконана, що своїми діями та рішеннями обвинувачений сприяв іноземній державі та її окупаційній адміністрації у "проведенні підривної діяльності проти України".

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Олена Рощенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: окупаціяКримарміядержзрада
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