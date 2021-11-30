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За переход на сторону России в разгар оккупации экс-командующего ВМС будут судить заочно

Вторник, 30 ноября 2021, 15:39
Денис Березовский и Сергей Аксенов, фото ForPost

Бывшего контрадмирала и командующего Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины Дениса Березовского, который перешел на сторону оккупанта в 2014 году, в Украине будут судить заочно.

Источник: прокуратура Автономной Республики Крым и города Севастополь, которая не называет имени фигуранта, но указывает на обстоятельства его дела

Детали: При процессуальном руководстве прокуратуры АРК и Севастополя в порядке специального досудебного расследования в суд направлен обвинительный акт в отношении бывшего контрадмирала и командующего ВМС ВСУ.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в нем) УК Украины.

Этот гражданин Украины в 1992 году присягнул на верность украинскому народу, а 2 марта 2014 года принял присягу на верность "жителям АР Крым и города Севастополя".

При этом только 1 марта 2014 года исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов назначил его командующим ВМС ВСУ.

Дословно прокуратура: "Указанная должность предусматривает обязанность сдерживать, локализовать и нейтрализовать вооруженные конфликты, а при необходимости – дать отпор вооруженной агрессии с моря как самостоятельно, так и во взаимодействии с другими подразделениями ВСУ. Однако обвиняемый, объединившись в преступную организацию с другими лицами, способствовавшими оккупации Россией полуострова Крым, решил стать на путь государственной измены.

Сразу после назначения на указанную должность обвиняемый публично выступил перед личным составом ВМС ВСУ и представителями СМИ. В своей речи контрадмирал заявил, что отказывается выполнять какие-либо решения, приказы и распоряжения украинских властей, и обязался выполнять приказы самопровозглашенных оккупационных властей в Крыму.

К тому же обвиняемый приказал подчиненным военным подразделениям сложить оружие, не совершать сопротивления ВС РФ и перейти под командование оккупантов".

 
ark.gp.gov.ua

Детали: Украинские правоохранители убеждены, что своими действиями и решениями обвиняемый способствовал иностранному государству и его оккупационной администрации в "проведении подрывной деятельности против Украины".

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Алена Рощенко, УП
Темы: оккупацияКрымармиягосизмена
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