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Зеленський призначив нового главу контррозвідки СБУ

Вівторок, 30 листопада 2021, 15:50
фото: ОП

Президент Володимир Зеленський підписав указ щодо призначення Олександра Поклада начальником департаменту контррозвідки Служби безпеки.

Джерело: указ Зеленського №606/2021

Дослівно: "Призначити Олександра Поклада начальником Департаменту контррозвідки Служби безпеки України".

Деталі: В іншому своєму указі Зеленський призначив Іллю Вітюка начальником Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ.

Нагадаємо: Учора, 29 листопада, Зеленський підписав указ про звільнення начальника департаменту контррозвідки СБУ Олександра Руснака.

Українська правда
Теми: ЗеленськийуказиСБУрозвідка


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