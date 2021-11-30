Зеленський призначив нового главу контррозвідки СБУ
Вівторок, 30 листопада 2021, 15:50
Президент Володимир Зеленський підписав указ щодо призначення Олександра Поклада начальником департаменту контррозвідки Служби безпеки.
Джерело: указ Зеленського №606/2021
Дослівно: "Призначити Олександра Поклада начальником Департаменту контррозвідки Служби безпеки України".
Деталі: В іншому своєму указі Зеленський призначив Іллю Вітюка начальником Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ.
Нагадаємо: Учора, 29 листопада, Зеленський підписав указ про звільнення начальника департаменту контррозвідки СБУ Олександра Руснака.
Українська правда