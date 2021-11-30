Зеленский назначил нового главу контрразведки СБУ
Вторник, 30 ноября 2021, 14:50
Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Александра Поклада начальником департамента контрразведки Службы безопасности.
Источник: указ Зеленского №606/2021
Дословно: "Назначить Александра Поклада начальником Департамента контрразведки Службы безопасности Украины".
Детали: В другом своем указе Зеленский назначил Илью Витюка начальником Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ.
Напомним: Вчера, 29 ноября, Зеленский подписал указ об увольнении начальника департамента контрразведки СБУ Александра Руснака.
Украинская правда