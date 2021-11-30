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Зеленский назначил нового главу контрразведки СБУ

Вторник, 30 ноября 2021, 14:50
Зеленский назначил нового главу контрразведки СБУ
фото: ОП

Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Александра Поклада начальником департамента контрразведки Службы безопасности.

Источник: указ Зеленского №606/2021

Дословно: "Назначить Александра Поклада начальником Департамента контрразведки Службы безопасности Украины".

Детали: В другом своем указе Зеленский назначил Илью Витюка начальником Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ.

Напомним: Вчера, 29 ноября, Зеленский подписал указ об увольнении начальника департамента контрразведки СБУ Александра Руснака.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийуказыСБУразведка
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