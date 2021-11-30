Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Служба охорони попередила нардепів: у середу Рада буде заблокована

Вівторок, 30 листопада 2021, 16:03
Давид Арахамія, фото "слуги народу"

Служба охорони парламенту попередила народних депутатів, що в середу 1 грудня мітингарі заблокують підходи до Верховної Ради і потрапити на роботу буде складно.

Джерело: голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у коментарі журналістам в кулуарах парламенту

Пряма мова: "Наскільки нас попереджає зараз служба охорони, то згідно з заявками (організаторів масових акцій під стінами Верховної Ради - УП) і кількістю і таке інше, будуть заблоковані входи, виходи, під'їзди і таке інше… Я думаю, що поліція зробить просто коридор, як вона робить на масових мітингах, для того щоб народні депутати та акредитовані журналісти могли заходити до зали".

Деталі: Політик також висловив сподівання, що поліція забезпечить доступ до Верховної Ради не тільки нардепам і журналістам, а й багатьом дипломатам, яких у цей день запросили до українського парламенту.

Нагадаємо: У середу 1 грудня Верховна Рада заслухає щорічне звернення президента Володимира Зеленського про внутрішній і зовнішній стан справ в Україні.

Євген Кізілов, УП
Теми: Верховна Радамітинги


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Двері поки що зачинені – Кулеба про приєднання України до НАТО

Реакція на санкції: у Лукашенка закликали "європейських політиків схаменутися"

Кличко назвав нові ціни на проїзд у громадському транспорті Києва

Венедіктова знайшла більше 200 справ на бізнес Ахметова

ВІДЕОЕлектростанція Ахметова применшила масштаб аварії й не пустила перевірку – ЗМІ

Новини 2 грудня: війська РФ та Україна, бюджет України на 2022 рік

Усі новини...
Верховна Рада
Закон 5600 ухвалили з правками, які вдарять по бізнесу Ахметова
Суд виправдав нардепа Юрченка щодо ДТП у Львові
Нардеп оголосив про вихід з фракції "Слуга народу"
Останні новини
07:21
Окупанти 6 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ
06:52
Covid у світі: за добу заразились майже 700 тисяч осіб
06:19
В Іспанії та 5-ти штатах США виявили перші випадки "омікрону"
05:31
Різні комбінації вакцин можуть посилити захист від коронавірусу – дослідження
04:52
Зеленський поговорив з Трюдо про посилення санкційного тиску на Росію
04:28
Двері поки що зачинені – Кулеба про приєднання України до НАТО
03:54
"Північний потік-2": на лобіювання проти санкцій витратили $7,4 млн – ЗМІ
02:53
Три компанії США створять космічні станції, які замінять МКС
01:55
Польща запровадить у грудні Covid- вакцинацію дітей з 5 років
00:57
Через появу "омікрону" Байден оголосив новий план боротьби з корнавірусом
Усі новини...