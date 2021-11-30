Служба охорони попередила нардепів: у середу Рада буде заблокована

Служба охорони парламенту попередила народних депутатів, що в середу 1 грудня мітингарі заблокують підходи до Верховної Ради і потрапити на роботу буде складно.

Джерело: голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у коментарі журналістам в кулуарах парламенту

Пряма мова: "Наскільки нас попереджає зараз служба охорони, то згідно з заявками (організаторів масових акцій під стінами Верховної Ради - УП) і кількістю і таке інше, будуть заблоковані входи, виходи, під'їзди і таке інше… Я думаю, що поліція зробить просто коридор, як вона робить на масових мітингах, для того щоб народні депутати та акредитовані журналісти могли заходити до зали".

Деталі: Політик також висловив сподівання, що поліція забезпечить доступ до Верховної Ради не тільки нардепам і журналістам, а й багатьом дипломатам, яких у цей день запросили до українського парламенту.

Нагадаємо: У середу 1 грудня Верховна Рада заслухає щорічне звернення президента Володимира Зеленського про внутрішній і зовнішній стан справ в Україні.