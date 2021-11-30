Служба охраны предупредила нардепов: в среду Рада будет заблокирована

Служба охраны парламента предупредила народных депутатов, что в среду 1 декабря митингующие заблокируют подходы к Верховной Раде и попасть на работу будет сложно.

Источник: глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в комментарии журналистам в кулуарах парламента

Прямая речь: "Насколько нас предупреждает сейчас служба охраны, то согласно заявкам (организаторов массовых акций под стенами Верховной Рады - УП) и количеству и так далее, будут заблокированы входы, выходы, подъезды и прочее... Я думаю, что полиция сделает просто коридор, как она делает на массовых митингах, чтобы народные депутаты и аккредитованные журналисты могли заходить в зал".

Детали: Политик также выразил надежду, что полиция обеспечит доступ к Верховной Раде не только нардепам и журналистам, но и многим дипломатам, приглашенным в этот день в украинский парламент.

Напомним: В среду 1 декабря Верховная Рада заслушает ежегодное обращение президента Владимира Зеленского о внутреннем и внешнем положении дел в Украине.