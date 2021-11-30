Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Лукашенко зібрався до Криму і каже, що цим визнає півострів російським

Вівторок, 30 листопада 2021, 17:03
Лукашенко зібрався до Криму і каже, що цим визнає півострів російським
фото тасс

Олександр Лукашенко заявив, що має намір відвідати окупований Росією Крим разом із президентом РФ Володимиром Путіним, а його приїзд означатиме визнання анексії.

Джерело: Лукашенко в інтерв'ю російському пропагандисту Дмитру Кісєльову, пресслужба Лукашенка

Деталі: Лукашенко заявив, що обговорювали з Путіним приїзд до Криму.

Точних термінів ще не визначено.

Пряма мова Лукашенка: "Крим де-факто, я тоді ще сказав – це російський Крим. Після референдуму та де-юре Крим став російським...

Я йому (Путіну – ред.) сказав – коли запросиш, коли й полетимо. Але я йому запропонував другу умову – у Севастополі, зрозуміло, і літаком.

Якщо президент туди вже приїхав із президентом Росії – які ще можуть бути зізнання? Не для мене, не для Путіна, це не секрет. Це просто питання (чий Крим? – ред.), якого не існує".

Нагадаємо: Ще у липні повідомлялося, що російська влада чекає, що Лукашенко відвідає півострів.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ЛукашенкоПутінКримокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Усі новини...
Лукашенко
ЗМІ: Німецька розвідка прослуховувала Пригожина й Лукашенка під час заколоту в РФ
Лукашенко вимагає вибачень від тих, хто називає його диктатором
Лукашенко схиляє Україну до переговорів із РФ, ставлячи за приклад Пригожина
Останні новини
21:24
Росіяни запустили "Шахеди" з двох напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
19:47
Найбільше ворог атакує на Авдіївському напрямку – зведення Генштабу
19:38
За даними ЗМІ, Австрія досі блокує 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії
Усі новини...
Реклама: