Лукашенко зібрався до Криму і каже, що цим визнає півострів російським

Олександр Лукашенко заявив, що має намір відвідати окупований Росією Крим разом із президентом РФ Володимиром Путіним, а його приїзд означатиме визнання анексії.

Джерело: Лукашенко в інтерв'ю російському пропагандисту Дмитру Кісєльову, пресслужба Лукашенка

Деталі: Лукашенко заявив, що обговорювали з Путіним приїзд до Криму.

Точних термінів ще не визначено.

Пряма мова Лукашенка: "Крим де-факто, я тоді ще сказав – це російський Крим. Після референдуму та де-юре Крим став російським...

Я йому (Путіну – ред.) сказав – коли запросиш, коли й полетимо. Але я йому запропонував другу умову – у Севастополі, зрозуміло, і літаком.

Якщо президент туди вже приїхав із президентом Росії – які ще можуть бути зізнання? Не для мене, не для Путіна, це не секрет. Це просто питання (чий Крим? – ред.), якого не існує".

Нагадаємо: Ще у липні повідомлялося, що російська влада чекає, що Лукашенко відвідає півострів.