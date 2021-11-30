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Лукашенко зібрався до Криму і каже, що цим визнає півострів російським

Вівторок, 30 листопада 2021, 18:03
фото тасс

Олександр Лукашенко заявив, що має намір відвідати окупований Росією Крим разом із президентом РФ Володимиром Путіним, а його приїзд означатиме визнання анексії.

Джерело: Лукашенко в інтерв'ю російському пропагандисту Дмитру Кісєльову, пресслужба Лукашенка

Деталі: Лукашенко заявив, що обговорювали з Путіним приїзд до Криму.

Точних термінів ще не визначено.

Пряма мова Лукашенка: "Крим де-факто, я тоді ще сказав – це російський Крим. Після референдуму та де-юре Крим став російським...

Я йому (Путіну – ред.) сказав – коли запросиш, коли й полетимо. Але я йому запропонував другу умову – у Севастополі, зрозуміло, і літаком.

Якщо президент туди вже приїхав із президентом Росії – які ще можуть бути зізнання? Не для мене, не для Путіна, це не секрет. Це просто питання (чий Крим? – ред.), якого не існує".

Нагадаємо: Ще у липні повідомлялося, що російська влада чекає, що Лукашенко відвідає півострів.

Українська правда
Теми: ЛукашенкоПутінКримокупація


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