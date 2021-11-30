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Лукашенко сказал, что собрался в Крым, и говорит, что этим признает полуостров российским

Вторник, 30 ноября 2021, 17:03
Лукашенко сказал, что собрался в Крым, и говорит, что этим признает полуостров российским
фото тасс

Александр Лукашенко заявил, что намерен посетить оккупированный Россией Крым вместе с президентом РФ Владимиром Путиным, а его приезд будет означать признание аннексии.

Источник: Лукашенко в интервью российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву, пресс-служба Лукашенко

Детали: Лукашенко заявил, что обсуждали с Путиным приезд в Крым.

Точные сроки еще не определены.

Прямая речь Лукашенко: "Крым де-факто, я тогда еще сказал, – это российский Крым. После референдума и де-юре Крым стал российским…

Я ему (Путину – ред.) сказал – когда пригласишь, когда и полетим. Но я ему предложил второе условие – в Севастополе, разумеется, и на самолете.

Если президент туда уже приехал с президентом России – какие еще могут быть признания? Не для меня, не для Путина это не секрет. Это просто вопрос (чей Крым? – ред.) , которого не существует".

Напомним: Еще в июле сообщалось, что российские власти ждут, что Лукашенко посетит полуостров.

Украинская правда

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Темы: ЛукашенкоПутинКрымоккупация
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