Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Лукашенко сказал, что собрался в Крым, и говорит, что этим признает полуостров российским

Вторник, 30 ноября 2021, 18:03
фото тасс

Александр Лукашенко заявил, что намерен посетить оккупированный Россией Крым вместе с президентом РФ Владимиром Путиным, а его приезд будет означать признание аннексии.

Источник: Лукашенко в интервью российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву, пресс-служба Лукашенко

Детали: Лукашенко заявил, что обсуждали с Путиным приезд в Крым.

Точные сроки еще не определены.

Прямая речь Лукашенко: "Крым де-факто, я тогда еще сказал, – это российский Крым. После референдума и де-юре Крым стал российским…

Я ему (Путину – ред.) сказал – когда пригласишь, когда и полетим. Но я ему предложил второе условие – в Севастополе, разумеется, и на самолете.

Если президент туда уже приехал с президентом России – какие еще могут быть признания? Не для меня, не для Путина это не секрет. Это просто вопрос (чей Крым? – ред.) , которого не существует".

Напомним: Еще в июле сообщалось, что российские власти ждут, что Лукашенко посетит полуостров.

Украинская правда
Темы: ЛукашенкоПутинКрымоккупация
powered by lun.ua
Главное сегодня

Глава ВОЗ назвал "рецепт" появления и распространения новых штаммов коронавируса

Россия маскировала военными учениями агрессию против соседей – Столтенберг

Зеленский назначил 28 судей на вакантные должности, в том числе двух судей Майдана

Первый случай штамма "Омикрон" в США обнаружили у полностью вакцинированного человека

Протестующие бросили монеты в стены Офиса президента и пошли дальше

Новости 1 декабря: Зеленский в Верховной Раде, Путин о расширении НАТО

Все новости...
Лукашенко
Лукашенко требует от Запада доказать, что Россия хочет напасть на Украину
Лукашенко считает, что США и Великобритания с участием Польши хотят разрушить ЕС
Премьер Польши раскритиковал Меркель за разговор с Лукашенко
Последние новости
07:16
На Донбассе погиб украинский воин
06:30
В США за сутки – более 120 тысяч новых случаев Covid и более 1 600 смертей
05:45
Новые случаи Covid в Южной Африке удвоились за день на фоне распространения "омикрона"
04:58
Глава ВОЗ назвал "рецепт" появления и распространения новых штаммов коронавируса
04:12
Проблему Донбасса могло бы решить выполнение Минских соглашений – Блинкен
03:54
Саудовская Аравия и ОАЭ обнаружили случаи "омикрона"
02:55
Италия одобрила ковид-вакцинацию детей с 5 лет
01:56
"Я не нажимал на курок" – Болдуин об убийстве украинки во время съемок фильма
00:58
Россия маскировала военными учениями агрессию против соседей – Столтенберг
00:16
Акции Киеве прошли без нарушений правопорядка – полиция
Все новости...