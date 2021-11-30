Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

З'явилося відео падіння британського винищувача з борту авіаносця

Вівторок, 30 листопада 2021, 18:29
новітній винищувач F-35, фото Getty Images

У соцмережах було опубліковано відео, на якому видно, як новітній винищувач F-35 впав з авіаносця британського флоту HMS Queen Elizabeth.

Про це пише ВВС, повідомляє "Європейська правда".

На опублікованих кадрах видно, як літак F-35 наближається до краю палуби. Замість того, щоб набирати швидкість, літак сповільнюється і падає в океан.

На відео, яке, схоже, було зняте з однієї з власних камер спостереження корабля, також видно, як пілот катапультується з літака.

За кілька секунд після того, як реактивний літак зникає з поля зору, можна побачити парашут, що пливе в морі прямо перед 65 000-тонним кораблем.

Британський літак F-35 розбився на початку цього місяця, коли авіаносець виконував завдання в Середземному морі.

У Міністерстві оборони заявили, що ще зарано коментувати кадри, і тривають зусилля щодо відновлення літака. Раніше у відомстві заявили, що пілот під час аварії не постраждав.

На авіаносці розміщені вісім винищувачів F-35 Великої Британії та 12 морської піхоти США.

Це вперше Британія втратила один із літаків-невидимок п’ятого покоління вартістю 92 мільйони фунтів стерлінгів. 

Теми: авіааваріяБританія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Бутусов вибачився "за емоції" на пресконференції, але від слів не відхрещується

Байден заявив про підготовку ініціатив для стримування Путіна від вторгнення в Україну

Зеленський вперше поговорив з Орбаном і запросив його в Україну

Путін обговорив з Ердоганом ситуацію в Україні, поскаржився на Байрактари

"Белавіа" заявила про скорочення авіафлоту через санкції

фотоКриптомайнери вкрали під Києвом електрики на мільйони гривень – СБУ

Усі новини...
авіа
Новини 29 листопада: Ердоган про Зеленського та Путіна, "Омікрон" та Україна
Літак "Шахтаря" встряв у халепу в аеропорту "Бориспіль"
Китайська Skyrizon подала позов у Гаазі проти України і вимагає $4,5 млрд за "Мотор Січ"
Останні новини
19:30
Бутусов вибачився "за емоції" на пресконференції, але від слів не відхрещується
19:14
Байден заявив про підготовку ініціатив для стримування Путіна від вторгнення в Україну
19:01
Цьогорічний продаж валюти НБУ перетнув мільярд доларів
19:00
"Шахтар" пропустив першим, але забив "Львову" 6 м'ячів
18:56
Зеленський вперше поговорив з Орбаном і запросив його в Україну
18:41
Ryanair запустить два нові рейси з Києва
18:36
Світові ціни на продукти побили рекорд через пшеницю – ООН
18:09
Путін обговорив з Ердоганом ситуацію в Україні, поскаржився на Байрактари
18:08
Гривня дещо ослабла на закритті міжбанку
18:06
ЄС надасть Україні майже півтора мільйони євро на облаштування держкордону
Усі новини...