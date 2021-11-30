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З'явилося відео падіння британського винищувача з борту авіаносця

Вівторок, 30 листопада 2021, 17:29
З'явилося відео падіння британського винищувача з борту авіаносця
новітній винищувач F-35, фото Getty Images

У соцмережах було опубліковано відео, на якому видно, як новітній винищувач F-35 впав з авіаносця британського флоту HMS Queen Elizabeth.

Про це пише ВВС, повідомляє "Європейська правда".

На опублікованих кадрах видно, як літак F-35 наближається до краю палуби. Замість того, щоб набирати швидкість, літак сповільнюється і падає в океан.

На відео, яке, схоже, було зняте з однієї з власних камер спостереження корабля, також видно, як пілот катапультується з літака.

За кілька секунд після того, як реактивний літак зникає з поля зору, можна побачити парашут, що пливе в морі прямо перед 65 000-тонним кораблем.

Британський літак F-35 розбився на початку цього місяця, коли авіаносець виконував завдання в Середземному морі.

У Міністерстві оборони заявили, що ще зарано коментувати кадри, і тривають зусилля щодо відновлення літака. Раніше у відомстві заявили, що пілот під час аварії не постраждав.

На авіаносці розміщені вісім винищувачів F-35 Великої Британії та 12 морської піхоти США.

Це вперше Британія втратила один із літаків-невидимок п’ятого покоління вартістю 92 мільйони фунтів стерлінгів. 

Теми: авіааваріяВелика Британія
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