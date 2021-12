З'явилося відео падіння британського винищувача з борту авіаносця

У соцмережах було опубліковано відео, на якому видно, як новітній винищувач F-35 впав з авіаносця британського флоту HMS Queen Elizabeth.

Про це пише ВВС, повідомляє "Європейська правда".

На опублікованих кадрах видно, як літак F-35 наближається до краю палуби. Замість того, щоб набирати швидкість, літак сповільнюється і падає в океан.

Well thank God he is still with us! That’s all I can say. pic.twitter.com/YtL6f0BFAm