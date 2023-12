Появилось видео падения британского истребителя с борта авианосца

В соцсетях было опубликовано видео, на котором видно, как новейший истребитель F-35 упал с авианосца британского флота HMS Queen Elizabeth.

Об этом пишет ВВС, сообщает "Европейская правда".

На опубликованных кадрах видно, как самолет F-35 приближается к краю палубы. Вместо того чтобы набирать скорость, самолет замедляется и падает в океан.

