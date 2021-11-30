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Появилось видео падения британского истребителя с борта авианосца

Вторник, 30 ноября 2021, 17:29
Появилось видео падения британского истребителя с борта авианосца
новейший истребитель F-35, фото Getty Images

В соцсетях было опубликовано видео, на котором видно, как новейший истребитель F-35 упал с авианосца британского флота HMS Queen Elizabeth.

Об этом пишет ВВС, сообщает "Европейская правда".

На опубликованных кадрах видно, как самолет F-35 приближается к краю палубы. Вместо того чтобы набирать скорость, самолет замедляется и падает в океан.

На видео, которое, похоже, было снято с одной из камер наблюдения корабля, также видно, как пилот катапультируется с самолета.

Через несколько секунд после того, как реактивный самолет исчезает из виду, можно увидеть парашют, плывущий в море прямо перед 65 000-тонным кораблем.

Британский самолет F-35 разбился в начале этого месяца, когда авианосец выполнял задачи в Средиземном море.

В Министерстве обороны заявили, что еще рано комментировать кадры, усилия продолжаются по восстановлению самолета. Ранее в ведомстве заявили, что пилот во время аварии не пострадал.

На авианосце размещены восемь истребителей F-35 Великобритании и 12 морской пехоты США.

Это впервые Великобритания потеряла один из самолетов-невидимок пятого поколения стоимостью 92 миллиона фунтов стерлингов.

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Темы: авиааварияВеликобритания
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