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Посольство Германии призвало расследовать нападения на столичные бары

Вторник, 30 ноября 2021, 19:47
Скриншот видеозаписи с наружных камер наблюдения, на котором виден момент нападения

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен призвала расследовать нападения праворадикалов на развлекательные заведения, расположенные на столичном Подоле.

Источник: twitter посольства Германии

Прямая речь: "Нападения правых экстремистов на бары в Подольском районе Киева, где часто собираются представители ЛГБТ, - неприемлемы. Власти Украины должны быстро расследовать эти инциденты!"

Детали: В посольстве призвали народных депутатов принять законопроект №5488. Это правительственный законопроект, усиливающий уголовную и административную ответственность для преступлений, совершенных на почве ненависти к людям определенной сексуальной ориентации или гендерной идентичности.

Что было раньше: 26 ноября в пятницу несколько десятков хулиганов с замаскированными лицами разгромили внутренний двор и окна столичного бара "Хвильовий", примення насилие к охранникам. Впоследствии они отправились в ночные клубы на улице Кирилловской и Нижнеюрковской.

Украинская правда
Темы: нападениеЛГБТрадикалы
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