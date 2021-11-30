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Зеленський підтримує приєднання України до Стамбульської конвенції

Вівторок, 30 листопада 2021, 19:13
Зеленський підтримує приєднання України до Стамбульської конвенції
Марш жінок у Києві 8 березня 2021 року. Фото: East News

Президент Володимир Зеленський підтримує ратифікацію Україною Стамбульську конвенцію Ради Європи про запобігання домашньому насиллю та насильству стосовно жінок.

Джерело: пресслужба Офісу президента

Дослівно: "У зв’язку з акцією "Відчинимо правду про насильство" Офіс Глави держави повідомляє, що Президент України Володимир Зеленський послідовно підтримує кроки, спрямовані на захист прав осіб, які постраждали від домашнього насильства, насильства за ознакою статі, а також забезпечення належного реагування на випадки такого насильства.

Наразі в Офісі Президента завершується підготовка до подання на розгляд Верховної Ради України проекту закону "Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами".

Позиція Володимира Зеленського щодо необхідності приєднання України до цієї Конвенції принципова й незмінна. Після завершення відповідних процедур Глава держави буде готовий внести на розгляд парламенту вказаний законопроект.

Тому наразі найважливішим питанням є консолідація зусиль усіх сторін навколо ратифікації Україною Стамбульської конвенції". 

Деталі: В Офісі президента також нагадали, що в червні 2020 року Зеленський підтримав електронну петицію громадян про ратифікацію Стамбульської конвенції.

Читайте більше: Захист від домашнього насильства: що потрібно знати про Стамбульську конвенцію

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Передісторія: 

  • 25 листопада ЄС і кілька окремих країн звернулися до України із закликом терміново ратифікувати Стамбульську конвенцію.
  • У жовтні спеціальний представник ЄС із прав людини закликав України ратифікувати конвенцію.

Українська правда
Теми: Зеленськийправа людиниЄС
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