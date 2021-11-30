Зеленский поддерживает присоединение Украины к Стамбульской конвенции

Президент Владимир Зеленский поддерживает ратификацию Украиной Стамбульской конвенции Совета Европы о предотвращении домашнего насилия и насилия в отношении женщин.

Источник: пресс-служба Офиса президента

Дословно: "В связи с акцией "Откроем правду о насилии" Офис Главы государства сообщает, что Президент Украины Владимир Зеленский последовательно поддерживает шаги, направленные на защиту прав лиц, пострадавших от домашнего насилия, насилия по признаку пола, а также обеспечения должного реагирования на случаи такого насилия

В Офисе Президента завершается подготовка к внесению на рассмотрение Верховной Рады Украины проекта закона "О ратификации Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнем насилии и борьбе с этими явлениями".

Позиция Владимира Зеленского относительно необходимости присоединения Украины к настоящей Конвенции принципиальна и неизменна. После завершения соответствующих процедур глава государства будет готов внести на рассмотрение парламента указанный законопроект.

Поэтому важнейшим вопросом является консолидация усилий всех сторон вокруг ратификации Украиной Стамбульской конвенции".

Детали: В Офисе президента также напомнили, что в июне 2020 года Зеленский поддержал электронную петицию граждан о ратификации Стамбульской конвенции.

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