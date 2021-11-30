Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский поддерживает присоединение Украины к Стамбульской конвенции

Вторник, 30 ноября 2021, 19:13
Зеленский поддерживает присоединение Украины к Стамбульской конвенции
Марш женщин в Киеве 8 марта 2021 года. Фото: East News

Президент Владимир Зеленский поддерживает ратификацию Украиной Стамбульской конвенции Совета Европы о предотвращении домашнего насилия и насилия в отношении женщин.

Источник: пресс-служба Офиса президента

Дословно: "В связи с акцией "Откроем правду о насилии" Офис Главы государства сообщает, что Президент Украины Владимир Зеленский последовательно поддерживает шаги, направленные на защиту прав лиц, пострадавших от домашнего насилия, насилия по признаку пола, а также обеспечения должного реагирования на случаи такого насилия

В Офисе Президента завершается подготовка к внесению на рассмотрение Верховной Рады Украины проекта закона "О ратификации Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнем насилии и борьбе с этими явлениями".

Позиция Владимира Зеленского относительно необходимости присоединения Украины к настоящей Конвенции принципиальна и неизменна. После завершения соответствующих процедур глава государства будет готов внести на рассмотрение парламента указанный законопроект.

Поэтому важнейшим вопросом является консолидация усилий всех сторон вокруг ратификации Украиной Стамбульской конвенции".

Детали: В Офисе президента также напомнили, что в июне 2020 года Зеленский поддержал электронную петицию граждан о ратификации Стамбульской конвенции.

Читайте больше: Защита от домашнего насилия: что нужно знать о Стамбульской конвенции

Защита без гендера: как Украина сможет ратифицировать "конфликтную" Стамбульская конвенция

Предыстория: 

  • 25 ноября ЕС и несколько отдельных стран обратились к Украине с призывом срочно ратифицировать Стамбульскую конвенцию.
  • В октябре специальный представитель ЕС по правам человека призвал Украину ратифицировать конвенцию.

Украинская правда
Темы: Зеленскийправа человекаЕС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

Все новости...
Зеленский
Украина будет в НАТО – Зеленский
СМИ узнали, зачем Зеленский написал гневное сообщение на пути к саммиту НАТО
Зеленский верит в победу через год
Последние новости
17:54
Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь
17:46
Gazeta Wyborcza: У оппозиции есть план отстранения Туска от власти с помощью президента
17:32
Традиции Щедрого вечера внесли в список нематериального наследия Украины
17:19
Италия готовится к возможным терактам на Новый год
17:14
Воздушные силы сбили две российские ракеты, которые шли на Днепр
16:53
Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко
16:46
Залужный не доволен работой ТЦК, но верит, что они справятся
16:37
В Нью-Йорке продают дом из фильма "Один дома 2" за 6,7 млн долларов
16:36
Залужный объяснил о 36 месяцах службы: компромисс с правительством
16:31
Залужный считает, что только увеличение потерь РФ может остановить агрессора
Все новости...
Реклама: