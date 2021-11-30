Україна збудує 5 кораблів для прикордонників у Миколаєві спільно з Францією

Український прикордонник вартує на катері ДПСУ в Маріуполі, 2018 рік. Фото: Getty Images

Українські суднобудівні компанії підписали контракт з французькими партнерами про будівництво в Миколаєві п’яти суден для Державної прикордонної служби.

Джерело: сайт Міністерства внутрішніх справ з коментарем заступника міністра Сергія Гончарова

Пряма мова Гончарова: "В рамках цього проєкту для України було важливим питання локалізації й залучення до виробництва українських компаній. За результатами угоди ми зможемо не тільки створити потужний флот для ДПСУ, а й підняти потенціал наших компаній на європейський рівень. Як результат для французьких колег, вони відкриють для себе Україну ще більше і будуть впевнені в нашій надійності, як партнерів у бізнесі".

Деталі: Контракт про виробництво підписали між українською "НІБУЛОН" та французькою компаніями "ОСЕА". Виробництво відбуватиметься на верфях Миколаєва.

Ці 5 катерів збудуть у рамках угоди, підписаної в 2019 році. Загалом вона передбачає кредитування урядом Франції та провідними європейськими банками будівництва французьких кораблів на суму 136,5 млн євро з локалізацією частини виробництва в Україні.

Ще 15 кораблів збудують у Франції. Передачу першого судна з Франції до України планують здійснити навесні 2022 року.

Що було раніше: У 2020 році тодішній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що французькі катери для українських прикордонників будуть виготовляти спільно з українською компанією "Нібулон". Ініціативу про придбання таких катерів в МВС почали восени 2019 року.