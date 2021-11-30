Украина построит пять кораблей для пограничников в Николаеве совместно с Францией

Украинские судостроительные компании подписали контракт с французскими партнерами о строительстве в Николаеве пяти судов для Государственной пограничной службы.

Источник: сайт Министерства внутренних дел с комментарием заместителя министра Сергея Гончарова

Прямая речь Гончарова: "В рамках этого проекта для Украины является важным вопрос локализации и привлечения к производству украинских компаний. По результатам соглашения, мы сможем не только создать мощный флот для ГПСУ, но и поднять потенциал наших компаний на европейский уровень. Как результат для французских коллег, они откроют для себя Украину еще больше и будут уверены в нашей надежности как партнеров в бизнесе"

Детали: Контракт о производстве подписали между украинской компанией "Нибулон" и французской судостроительной компанией "ОСЕА". Производство будет проходить на верфях Николаева.

Эти 5 катеров построят в рамках соглашения, подписанного в 2019 году. В целом, она предусматривает кредитование правительством Франции и ведущими европейскими банками строительства французских кораблей на сумму 136,5 млн евро с локализацией части производства в Украине.

Еще 15 кораблей построят во Франции. Передачу первого судна из Франции в Украину планируют осуществить весной 2022 года.

Что было раньше: В 2020 году тогдашний министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что французские катера для украинских пограничников будут производить совместно с украинской компанией "Нибулон". Инициативу о приобретении таких катеров МВД начали реализовать осенью 2019 года.