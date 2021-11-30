Кулеба відреагував на заяви Лукашенка про "російський" Крим

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував заяви самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка про "де-юре і де-факто російський" Крим.

Джерело: відповідь Кулеби кореспондентам видання "Укрінформ" на саміті міністрів закордонних справ НАТО в Ризі

Пряма мова Кулеби: "Я думаю, що немає сенсу оцінювати кожен прояв потоку свідомості, який регулярно здійснює на різних медійних платформах Олександр Лукашенко. Ми будемо оцінювати його дії. Якщо Білорусь дійсно визнає незаконну окупацію Криму Росією, це завдасть непоправного удару по українсько-білоруським відносинам. Ми діятимемо по повній програмі. Крим це не те питання, де ми дозволяємо собі стриманість".

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