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Кулеба відреагував на заяви Лукашенка про "російський" Крим

Вівторок, 30 листопада 2021, 23:37
Міністр Дмитро Кулеба. Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував заяви самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка про "де-юре і де-факто російський" Крим.

Джерело: відповідь Кулеби кореспондентам видання "Укрінформ" на саміті міністрів закордонних справ НАТО в Ризі

Пряма мова Кулеби: "Я думаю, що немає сенсу оцінювати кожен прояв потоку свідомості, який регулярно здійснює на різних медійних платформах Олександр Лукашенко. Ми будемо оцінювати його дії. Якщо Білорусь дійсно визнає незаконну окупацію Криму Росією, це завдасть непоправного удару по українсько-білоруським відносинам. Ми діятимемо по повній програмі. Крим це не те питання, де ми дозволяємо собі стриманість".

Передісторія: 

  • Кулеба відвідує зустріч глав МЗС країн-членів НАТО в Ризі 30 листопада - 1 грудня на запрошення генерального секретаря Єнса Столтенберга.
  • 30 листопада Лукашенко в інтерв’ю російському пропагандисту Дмитрію Кисєльову заявив, що він відвідає Крим і, таким чином, визнає російську анексію півострова "де-юре і де-факто".

Теми: КримКулеба ДмитроЛукашенкоБілорусьанексія


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