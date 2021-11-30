Кулеба отреагировал на заявления Лукашенко о "российском" Крыме

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал заявления самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о "де-юре и де-факто российском" Крыме.

Источник: ответ Кулебы корреспондентам издания "Укринформ" на саммите министров иностранных дел НАТО в Риге

Прямая речь Кулебы: "Я думаю, что нет смысла оценивать каждое проявление потока сознания, регулярно осуществляемого на различных медийных платформах Александром Лукашенко. Мы будем оценивать его действия. Если Беларусь действительно признает незаконную оккупацию Крыма Россией, это нанесет непоправимый удар по украинско-белорусским отношениям. Мы будем действовать по полной программе. Крым это не тот вопрос, где мы позволяем себе воздержание".

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