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Кулеба отреагировал на заявления Лукашенко о "российском" Крыме

Вторник, 30 ноября 2021, 23:37
Министр Дмитрий Кулеба. Фото: Getty Images

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал заявления самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о "де-юре и де-факто российском" Крыме.

Источник: ответ Кулебы корреспондентам издания "Укринформ" на саммите министров иностранных дел НАТО в Риге

Прямая речь Кулебы: "Я думаю, что нет смысла оценивать каждое проявление потока сознания, регулярно осуществляемого на различных медийных платформах Александром Лукашенко. Мы будем оценивать его действия. Если Беларусь действительно признает незаконную оккупацию Крыма Россией, это нанесет непоправимый удар по украинско-белорусским отношениям. Мы будем действовать по полной программе. Крым это не тот вопрос, где мы позволяем себе воздержание".

Предыстория: 

  • Кулеба посещает встречу глав МИД стран-членов НАТО в Риге 30 ноября - 1 декабря по приглашению генерального секретаря Йенса Столтенберга.
  • 30 ноября Лукашенко в интервью российскому пропагандисту Дмитрию Киселеву заявил, что он посетит Крым и, таким образом, признает российскую аннексию полуострова "де-юре и де-факто".

Темы: КрымКулеба ДмитрийЛукашенкоБеларусьаннексия
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