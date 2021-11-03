Контингент російських військ на українському кордоні може збільшитися взимку – Міноборони

За словами заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, у грудні-січні контингент російських військ на кордоні з Україною може зрости.

Джерело: Ганна Маляр в ефірі каналу "Україна 24"

Пряма мова: "Росія постійно стоїть на доволі агресивній позиції, і довкола кордону, і на тимчасово окупованій території постійно дислокується плюс-мінус близько 90 тисяч осіб.

Ця цифра то зменшується, то збільшується, тобто ми постійно цей рух спостерігаємо…

І той рух, який відбувається зараз, це не вперше… Він типовий для війни, яка відбувається зараз…

Станом на зараз інформація, якою ми керуємося, це інформація розвідки…

…Нам слід очікувати у грудні і січні більше новин, ніж зараз. Розвідка говорить, що саме у цей період планується збільшення контингенту.

…Зараз це не та ситуація, коли потрібно бити у набат. Але у будь-який момент ризик існує, ми живемо у стані війни".

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