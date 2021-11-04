У Ради вже немає потреби в позачерговому засіданні в четвер – Корнієнко

Верховна Рада вже не збиратиметься на позачергове засідання ввечері 4 листопада, бо розглянула вранці законопроект про кисневі станції, на якому наполягала опозиція.

Джерело: перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко журналістам у кулуарах парламенту

Пряма мова: "Сьогодні опозиція хотіла терміново проголосувати закон про кисневі станції. Ви знаєте, коли до мене підходить опозиція і каже: якщо ми його зараз об 11-й проголосуємо – то о другій годині почне будуватися станція, це повна брехня і популізм. Тому що як мінімум закон треба підписати, далі це має піти в Міністерство фінансів, має бути процедура, розпорядження – ну, це точно не о 2-й годині, так неможна людей ошукувати…

Я думаю, нічого б не сталося фантастичного, якби ми проголосували цей закон ввечері, але так як опозиція так цю ситуацію вже обставила, то зрузуміло, що вже сталося так, як сталося.

Теж нічого поганого немає, що ми його зранку проголосували. Ми вчора оперативно провели комітте, який відхилив більшість правок – щоб це був чистий закон про кисневі станції. Сьогодні Руслан Олексійович оголосив позачергове засідання, яке би мало бути, тепер його не буде, бо немає предмету. Ми не проти цього питання, ми за – ми просто мали інший погляд, що за чим розглядати",

Деталі: В четвер вранці пресслужба Верховної Ради повідомила, що спікер Руслан Стефанчук на вимогу 155 народних депутатів скликає позачергове засідання, яке мало розпочатися 4 листопада відразу після чергового.

На ранковому засіданні в четвер, поміж кадрових питань, 336 нардепів проголосували за законопроєкт №5460, підтримавши виділення додаткових 800 мільйонів гривень на встановлення кисневих станцій в лікарнях.

Нагадаємо: 4 листопада мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в цю хвилю коронавірусу лікарні потребують втричі більше кисню, ніж у попередній хвилі – і в столиці вже заповнені 70% ліжок із киснем.