Другою людиною, у якої виявили коронавірус у Київській області, виявилася родичка народного депутата Сергія Шахова, у якого підтвердили коронавірус 18 березня. Їхній стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

Джерело: Київська обласна державна адміністрація

Дослівно: "У Київській області підтверджено другий випадок захворювання на коронавірус. Це жінка, член родини першого хворого в Київській області. Наразі їхній стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості".

Деталі: Першим хворим на коронавірус у Київській області виявився народний депутат групи "Довіра" Сергій Шахов.

Крім того, повідомляється, що наразі в області виявлено 5 випадків підозри на захворювання. З них 2 людей госпіталізовані у Білій Церкві, 2 – у Києво-Святошинському районі, 1 – у Броварах (не підтвердився).