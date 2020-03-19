Коронавірус на Київщині виявили у родички нардепа Шахова

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Четвер, 19 березня 2020, 12:41

Другою людиною, у якої виявили коронавірус у Київській області, виявилася родичка народного депутата Сергія Шахова, у якого підтвердили коронавірус 18 березня. Їхній стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

Джерело: Київська обласна державна адміністрація

Дослівно: "У Київській області підтверджено другий випадок захворювання на коронавірус. Це жінка, член родини першого хворого в Київській області. Наразі їхній стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості".

Деталі: Першим хворим на коронавірус у Київській області виявився народний депутат групи "Довіра" Сергій Шахов.

Крім того, повідомляється, що наразі в області виявлено 5 випадків підозри на захворювання. З них 2 людей госпіталізовані у Білій Церкві, 2 – у Києво-Святошинському районі, 1 – у Броварах (не підтвердився).

Теми: Covid-2019 коронавірус Київська область Верховна Рада


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