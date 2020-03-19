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Коронавірус на Київщині виявили у дружини нардепа Шахова

Четвер, 19 березня 2020, 11:41
Коронавірус на Київщині виявили у дружини нардепа Шахова

Другою людиною, у якої виявили коронавірус у Київській області, виявилася дружина народного депутата Сергія Шахова, у якого підтвердили коронавірус 18 березня. Їхній стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

Джерело: Київська обласна державна адміністрація, коментар Шахова УП

Дослівно: "У Київській області підтверджено другий випадок захворювання на коронавірус. Це жінка, член родини першого хворого в Київській області. Наразі їхній стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості".

Деталі: Першим хворим на коронавірус у Київській області виявився народний депутат групи "Довіра" Сергій Шахов.

Спочатку у коментарі "Українській правді" Шахов розповів, що коронавірус підтвердили у його сестри. Проте пізніше нардеп зателефонував у редакцію, вибачився і сказав, що після розмови із журналістом УП розмовляв із представником клініки і йому уточнили, що коронавірус виявили не у його сестри, а у дружини.

Нардеп обіцяв двічі на добу виходити на зв'язок у прямому ефірі Facebook. 

За його словами, наразі чекають на результати аналізів щодо коронавірусу матір та сестра нардепа. Вся сім'я Шахова ізольована.

Щодо свого самопочуття, то нардеп зазначив, що час від час у нього піднімається температура. 

У Київській ОДА додали, що наразі в області виявлено 5 випадків підозри на захворювання. З них 2 людей госпіталізовані у Білій Церкві, 2 – у Києво-Святошинському районі, 1 – у Броварах (не підтвердився).

Що було раніше: Станом на ранок 19 березня в Україні офіційно зареєстровано 16 позитивних результатів на COVID-19, 2 з них у Київській області (йдеться про Шахова та його дружину).

Передісторія:

  • 18 березня стало відомо, що в народного депутата члена депутатської групи "Довіра" Сергія Шахова виявили коронавірус.
  • В коментарі УП Шахов повідомив, що востаннє був у Верховній Раді 6 березня. Водночас громадський рух "ЧЕСНО" пише, що нардеп 12 березня відвідував засідання екологічного комітету. Крім нього там було ще 11 нардепів.
  • У зв'язку з цим у Верховній Раді перевірять спікера Дмитра Разумкова та депутатів, які контактували із зараженим коронавірусом нардепом Сергієм Шаховим.
  • За словами президента Володимира Зеленського, всіх, хто контактував із Шаховим, установлені і будуть протестовані. Їм рекомендовано самоізолюватися на 14 днів.
  • Колега Шахова по комітету Олександр Маріковський повідомив, що парламентар повернувся з Європи 11 березня.

Українська правда

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Теми: Covid-2019коронавірусКиївська областьВерховна Рада
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