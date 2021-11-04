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Добкін подав 65 скарг на вибори мера Харкова: половину суд вже відхилив

Четвер, 4 листопада 2021, 18:57
Михайло Добкін, фото з його Facebook-сторінки

Кандидат на посаду мера Харкова Михайло Добкін подав до суду 65 позовів щодо перерахунку голосів на виборах. 32 з них вже відхилені.

Джерело: "Укрінформ" із посиланням на інформацію, отриману у відділі статистики Харківського окружного адміністративного суду

Деталі: У суді обіцяють розглянути всі скарги сьогодні-завтра.

Як пояснив один з адвокатів Добкіна Анатолій Родзинський, подані позови стосуються порушень на 132-х дільницях міста. За його словами, поки що відповіді суддів були формальними, "судді вказували на те, що у позові не вказаний характер порушення або що акт складено з порушенням".

Пряма мова: "Добкін наполягає на перерахунку голосів на усіх 132-х дільницях через порушення, у тому числі під час транспортування бюлетенів від дільничної виборчої комісії до районної територіальної комісії, яке відбувалося у меншому складі супроводжуючих, ніж потрібно. Але суд поки не прийняв жодного позитивного рішення".

Передісторія: 31 жовтня у Харкові відбулися вибори мера. Виборча комісія визначила переможцем секретаря міськради Ігоря Терехова, нарахувавши йому 50,66% голосів підтримки.

На другому місці з великим відставанням завершив перегони Добкін - 28,4% голосів.

Водночас громадянська мережа "Опора" заявила про фальшування протоколів з голосами на дев'яти дільницях у Харкові, і нібито всі вони були скоєні на користь кандидата Ігоря Терехова. Спостерігачі мережі також заявили і про інші чисельні порушення на цих виборах.

Михайло Добкін звинуватив Терехова у фальсифікації результатів і пообіцяв оскаржити їх в суді.

Теми: ДобкінвибориХарківмісцева владасуд


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