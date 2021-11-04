Аваков: Я сказав Зеленському – правильно мені йти у відставку, а вам шукати інші рішення

Ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що пішов у відставку, бо не хотів брати участь у "деяких речах, з якими не згоден".

Джерело: Аваков в ефірі каналу "Україна 24"

Пряма мова Авакова: "Кілька місяців перед відставкою відчував певний дискомфорт. Тому в якийсь момент часу ми сіли, поговорили з президентом дуже відкрито, і я сказав йому – це за вас голосували 73%, це на вас відповідальність, тому я жодною мірою не хочу тут дискутувати і не маю права – моя точка зору така, ваша – така. Правильно мені йти у відставку, а вам намагатись знаходити інші рішення".

Деталі: За словами Авакова, 7,5 років на посаді міністра внутрішніх справ – це "час великого навантаження, великих випробувань та великої відповідальності".

Він розповів, що Зеленський запросив його "як компетентну людину, яка може робити цю складну справу", і що він "пропрацював два з лишком роки, допоки не побачив, що його компетентність не може реалізувати себе далі – і це призвело до відставки".

Аваков додав, що не хотів "брати участь у деяких речах, з якими не згоден". Він також зазначив, що "не проста людина у спілкуванні, якщо йдеться про компетентні та професійні речі", "вміє казати "ні", а це не всім подобається".

Колишній міністр розповів, що до нього міг звернутися президент з того чи іншого питання та запитати його думки, а він нібито міг відповісти: "Це повна нісенітниця, так робити не можна".

За словами Авакова, раніше він "міг провести незалежні вибори, незалежно від того, як на нього тиснуть, міг дозволити собі розслідувати будь-які інциденти на дорогах, у тому числі з депутатами", і це "створювало правильний рух", а потім стало "не так".

Він також додав, що його друзі почали говорити, що він виглядає інакше після того, як звільнився. Аваков пояснив це тим, що "навантаження з плечей спало", що він більше не читає о 5 ранку зведення та плани на день, а може подивитися кліп Тіни Кароль чи новини у світі технологій.

Читайте також: Кінець епохи Авакова. Як Зеленський вмовив міністра піти у відставку

Передісторія: