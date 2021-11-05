На будівництві Подільського мосту в Києві спробували вкрасти 3 мільярди гривень

Столичні прокурори спільно з підрозділами Служби безпеки України обшукали тіньовий офіс підрядника з будівництва Подільського мосту в Києві через спробу розкрадання 3 млрд грн.

Джерело: пресслужба Київської міської прокуратури

Деталі: Прокурори Подільської окружної прокуратури спільно з представниками Департаменту контррозвідувальної захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ зафіксували спробу підробки державної експертизи задля освоєння бюджетних 3 млрд грн.

Замовник будівництва - комунальне підприємство "Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" - у 2018 році уклав договір з ТОВ "Інвестиційно-будівельна компанія "Укрбуд"" щодо виконання проєктних та вишукувальних робіт як генеральним підрядником. Генпідрядник уклав договір на умовах субпідряду з ТОВ "Міжнародний проектний інститут".

Однак, субпідрядник підробив документи з надання державної експертизи від регуляторного органу (ДП "Укрдержбудекспертиза"). Таким чином, вони могли отримати фінансування з бюджету 3 млрд грн, не отримавши належного експертного звіту своєї роботи.

Правоохоронці провели обшуки в тіньовому офісі компаній, підпорядкованих "Укрбуду", та вилучили документи, зокрема 37 печаток з ознаками фіктивності, що підтверджують протиправну діяльність.

Обшук в офісі компанії підрядника Київська міська прокуратури

Крім того, правоохоронці обшукали й вилучили підроблену проєктну документацію в ДП "Укрдержбудекспертиза".

Слідчі вбачають порушення за кримінальними статтями "Замах на злочин" та "Привласнення, розтрата майна через зловживання службовим становищем".

Нагадаємо: 5 листопада мер Києва Віталій Кличко повідомив, що звільнив свого заступника Олександра Густєлєва через затягування робіт із завершення будівництва Подільсько-Воскресенського моста.

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