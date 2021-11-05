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ДТП з Infiniti у Харкові: у підлітка примусово візьмуть кров

П'ятниця, 5 листопада 2021, 16:24
ДТП з Infiniti у Харкові: у підлітка примусово візьмуть кров
микола харківський у суді, фото: суспільне

У 16-річного Миколи Харківського після смертельної ДТП у Харкові примусово візьмуть кров на аналіз після того, як він відмовився від добровільної здачі. Таке рішення ухвалив суд.

Джерело: засновник юридичної компанії "Міллер" Масі Найєм, яка представляє інтереси потерпілої

Пряма мова Найєма: "У Миколи Харьківського примусово відберуть кров для проведення експертиз. Поліція зробила те, що потрібно було: звернулась до суду з відповідним клопотанням.

5 листопада клопотання суд задовольнив та дозволив слідчому примусове відібрання зразків крові підозрюваного".

Деталі: Найєм пояснив, що зразки крові необхідні для порівняльного аналізу в низці спеціальних експертиз. Після ДТП пройшло понад 10 днів.

Також адвокат повідомив, що сторона захисту Харківського не подавали скаргу на тримання підлітка під вартою без права на заставу.

Передісторія:

  • 26 жовтня у Харкові 16-річний водій "Інфініті" на великій швидкості виїхав на червоне світло і спричинив смертельну аварію,в якій загинув чоловік.
  • Наразі юнак під вартою.
  • Хлопець неодноразово потрапляв у поле зору поліції. Так, у 2019 році, коли йому було 14 років, у нього виник конфлікт із жінкою у супермаркеті. Підліток вистрілив у неї із травматичного пістолета, після чого направив зброю у бік її сина.

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"Українська правда" у Threads

Теми: ДТПХарківсуд
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