Підліток, який скоїв смертельну ДТП у Харкові, у 2019 році влаштував стрілянину в маркеті

Обрання запобіжного заходу 16-річному водієві автомобіля Infiniti, який скоїв дорожньо-транспортну пригоду, в якій одна людина загинула і трьох травмовано, планується в четвер 28 жовтня, він уже має "кримінальну історію".

Джерело: начальник відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області Олександр Умніков на брифінгу, цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, на цьому наполягатимуть і слідство, і прокуратура. Це питання вирішуватиметься завтра".

Деталі: Умніков зазначив, що у липні Червонозаводський райсуд Харкова визнав підлітка винним у навмисному завданні тілесних ушкоджень середньої тяжкості та засудив до відбування покарання умовно.

Тобто людина перебуває під умовним терміном покарання. У цей час він не має права вчиняти жодних кримінальних правопорушень. Водночас, людина пішла на грубе порушення, що призвело до такої жахливої ​​аварії, наголосив начальник слідчого управління.

За словами представника поліції, у вересні поточного року на підлітка було складено протоколи про адміністративні правопорушення (водіння автомобілем без посвідчення водія та перевищення допустимої швидкості), які 9 листопада мають бути розглянуті судом.

Умніков повідомив, що автомобіль, на якому було скоєно ДТП, зареєстровано на матір підлітка, а невдовзі після аварії до поліції надійшла телефонна заява про викрадення цієї машини.

Додатково: У вироку Червонозаводського райсуду Харкова від 5 липня 2021 року, опублікованому на сайті Єдиного держреєстру судових рішень, зазначено, що підліток був визнаний винним у стрільбі з пневматичної зброї в супермаркеті "Таврія В" у листопаді 2019 року, в результаті тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Суд засудив обвинуваченого до 2 років позбавлення волі та звільнив від відбування покарання з випробувальним строком на 1 рік.

Що було раніше: Поліція затримала 16-річного водія Інфініті, який на великій швидкості виїхав на червоне світло і спричинив смертельну аварію у Харкові. Батько юнака заявив, що син не винен та його "хочуть зробити злочинцем".

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