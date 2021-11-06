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CNN: Голова ЦРУ вирушив до Москви попередити Росію про нарощування військ біля України

Субота, 6 листопада 2021, 01:49
CNN: Голова ЦРУ вирушив до Москви попередити Росію про нарощування військ біля України
TOM WILLIAMS/POOL/AFP via Getty Images

Президент США Джо Байден направив до Москви директора ЦРУ Білла Бернза, щоб попередити Кремль про те, що США уважно стежать за нарощуванням російських військ біля кордону з Україною, і щоб спробувати визначити, чим керується Росія.

Джерело: джерела CNN

Деталі: Як зазначається, рідкісна поїздка Бернза до Росії, де він провів переговори з високопоставленими представниками служб безпеки Кремля, які безпосередньо беруть участь у військових діях, відбулася у зв'язку з тим, що США дедалі більше стурбовані нерегулярним переміщенням російських військ і техніки поблизу кордону України.

Оцінки мотивів Росії всередині адміністрації дуже різняться: деякі джерела повідомляють CNN, що вони вважають, що Росія може готуватися до вторгнення, тоді як інші припускають, що вони проводять навчання або просто намагаються залякати Україну.

Зазначається, що адміністрація Байдена останніми днями активізувала свої зусилля з деескалації напруження між Москвою та Києвом. Джерела повідомили CNN, що після своїх зустрічей у Росії Бернз поговорив телефоном із президентом України Володимиром Зеленським, намагаючись зняти цю напругу. Уточнюється, що в четвер до Києва також направили високопосадовця Держдепартаменту для підтримки цих зусиль.

Передісторія:

  • Вперше про нарощування російських військ повідомила The Washington Post. 
  • В Міноборони України не підтвердили цю інформацію.
  • Водночас, видання Politico оприлюднило супутникові фотографії, зроблені 1 листопада, що підтверджують повідомлення про те, що Росія знову концентрує війська та військову техніку на кордоні з Україною.

"Українська правда" в Threads

Теми: РосіявійнаСША
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