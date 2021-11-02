Politico обнародовало снимки, подтверждающие наращивание войск РФ на границе Украины

Издание Politico обнародовало спутниковые фотографии, сделанные 1 ноября, подтверждающие сообщения о том, что Россия снова концентрирует войска и военную технику на границе с Украиной.

Источник: изображения, сделанные Maxar Technologies и переданные Politico

Снимок показывает бронетанковые части и вспомогательное оборудование в Ельне, Россия.

Детали: Как отмечается, фото показывают скопления бронетанковых частей, танков и самоходной артиллерии вместе с наземными войсками в районе российского города Ельня недалеко от границы с Беларусью.

В районы вокруг Брянска и Курска, недалеко от северной границы Украины, была перемещена техника 4-й танковой дивизии России. Подразделения снабжены основными боевыми танками Т-80У и самоходной артиллерийской установкой.

В этом районе также были замечены элементы 1-й гвардейской танковой армии.

Подразделения начали движение в конце сентября из других районов России, где они обычно базируются.

Снимок показывает самоходную артиллерийскую установку и другое оборудование в Ельне, Россия.

Снимок показывает воинские палатки и административный район в Ельне, Россия.

Предыстория: Впервые о наращивании российских войск сообщила The Washington Post. В Минобороны Украины не подтвердили эту информацию.