Politico обнародовало снимки, подтверждающие наращивание войск РФ на границе Украины
Издание Politico обнародовало спутниковые фотографии, сделанные 1 ноября, подтверждающие сообщения о том, что Россия снова концентрирует войска и военную технику на границе с Украиной.
Источник: изображения, сделанные Maxar Technologies и переданные Politico
Детали: Как отмечается, фото показывают скопления бронетанковых частей, танков и самоходной артиллерии вместе с наземными войсками в районе российского города Ельня недалеко от границы с Беларусью.
В районы вокруг Брянска и Курска, недалеко от северной границы Украины, была перемещена техника 4-й танковой дивизии России. Подразделения снабжены основными боевыми танками Т-80У и самоходной артиллерийской установкой.
В этом районе также были замечены элементы 1-й гвардейской танковой армии.
Подразделения начали движение в конце сентября из других районов России, где они обычно базируются.
Предыстория: Впервые о наращивании российских войск сообщила The Washington Post. В Минобороны Украины не подтвердили эту информацию.