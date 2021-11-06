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У МЗС РФ підтвердили, що директор ЦРУ в Москві говорив про Україну

Субота, 6 листопада 2021, 13:00
Сергій Рябков, Getty Images

Тема України обговорювалася під час нещодавнього візиту до Москви директора ЦРУ Вільяма Бернса, заявив заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков.

Джерело: Рябков у коментарі "Інтерфаксу"

Деталі: Заступник глави МЗС РФ зазначив, що ця тема постійно звучить у ході контактів із американськими представниками, які відповідають за російський напрямок.

За словами Рябкова, особливого значення тому, що обговорювалося під час перебування Бернса в Москві, надавати не слід.

Що передувало: Раніше американський телеканал CNN повідомив, що президент США Джо Байден направив до Москви директора ЦРУ Білла Бернза, щоб попередити Кремль про те, що США уважно стежать за нарощуванням російських військ біля кордону з Україною, і щоб спробувати визначити, чим керується Росія.

Зазначалося, що рідкісна поїздка Бернза до Росії, де він провів переговори з високопоставленими представниками служб безпеки Кремля, які безпосередньо беруть участь у військових діях, відбулася у зв'язку з тим, що США дедалі більше стурбовані нерегулярним переміщенням російських військ і техніки поблизу кордону України.

Передісторія:

  • Вперше про нарощування російських військ повідомила The Washington Post. 
  • В Міноборони України не підтвердили цю інформацію.
  • Водночас, видання Politico оприлюднило супутникові фотографії, зроблені 1 листопада, що підтверджують повідомлення про те, що Росія знову концентрує війська та військову техніку на кордоні з Україною.
  • Пізніше інформацію про нарощування військ підтвердив представник Пентагону Джон Кірбі.

Теми: РосіяСША


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