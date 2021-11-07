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У Зеленського заявили, що Нормандський формат "під великим питанням"

Неділя, 7 листопада 2021, 15:35
У Зеленського заявили, що Нормандський формат під великим питанням
СЕРГІЙ НИКИФОРОВ, ФОТО ОП

Прессекретар президента Сергій Никифоров заявляє, що продовження Нормандського формату перебуває "під великим питанням".

Джерело: Никифоров в ефірі телеканалу "Дом"

Деталі: Журналіст запитав у прессекретаря президента, чи готовий Зеленський винести питання екологічних проблем Донбасу на рівень Нормандського формату.

Пряма мова Никифорова: "У мене зараз немає однозначної відповіді. Сам Нормандський формат, його продовження — під великим питанням. Ніяк не можуть домовитися щодо наступного саміту в Нормандському форматі на найвищому рівні, навіть міністри поки не зустрічаються.

Тобто тут і політична частина, політичний порядок Нормандського формату під великим питанням, що говорити про екологію. Поки що відповіді немає, хоча це дуже правильна тема для обговорення на високих рівнях у Нормандському форматі".

Довідка: Востаннє радники лідерів "нормандської четвірки" зібралися на зустріч у форматі відеоконференції у листопаді 2020 року. До цього лідери країн зустрічалися у Парижі у грудні 2019 року після трирічної перерви.

Передісторія:

  • 12 жовтня у Парижі заявили про проведення у найближчі тижні зустрічі міністрів закордонних справ країн "нормандської четвірки". 
  • Ця заява з'явилася після того, як президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель провели телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, а потім окремо іншу розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.
  • Водночас Лавров заявив, що зустрічі міністрів у Нормандському форматі найближчим часом не буде, і що Україна, за словами Лаврова, нібито "перекручує факти" і "не виконує минулі домовленості".
  • 4 листопада глава МЗС Дмитро Кулеба розповів, що Росія надіслала свої пропозиції до Німеччини, Франції та України щодо того, яким має бути заключний документ потенційної зустрічі міністрів закордонних справ. На думку Кулеби, ці пропозиції лише підтверджують, що Росія продовжує уникати зустрічі.

"Українська правда" у Threads

Теми: Зеленськийнормандський формат
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