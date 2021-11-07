У Зеленського заявили, що Нормандський формат "під великим питанням"

Прессекретар президента Сергій Никифоров заявляє, що продовження Нормандського формату перебуває "під великим питанням".

Джерело: Никифоров в ефірі телеканалу "Дом"

Деталі: Журналіст запитав у прессекретаря президента, чи готовий Зеленський винести питання екологічних проблем Донбасу на рівень Нормандського формату.

Пряма мова Никифорова: "У мене зараз немає однозначної відповіді. Сам Нормандський формат, його продовження — під великим питанням. Ніяк не можуть домовитися щодо наступного саміту в Нормандському форматі на найвищому рівні, навіть міністри поки не зустрічаються.

Тобто тут і політична частина, політичний порядок Нормандського формату під великим питанням, що говорити про екологію. Поки що відповіді немає, хоча це дуже правильна тема для обговорення на високих рівнях у Нормандському форматі".

Довідка: Востаннє радники лідерів "нормандської четвірки" зібралися на зустріч у форматі відеоконференції у листопаді 2020 року. До цього лідери країн зустрічалися у Парижі у грудні 2019 року після трирічної перерви.

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