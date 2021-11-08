У Києві повністю вакциновані проти Covid понад 45% жителів – Ляшко

Трохи більше чверті громадян України повністю щеплені проти Covid, у столиці ж обидві дози вакцини отримали вже ледь не половина жителів.

Джерело: міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу 8 листопада

Пряма мова: "На сьогодні 36,7% українців вакциновані принаймні однією дозою антиковідної вакцини, 25,6% завершили повний курс щеплення.

Лідером по охопленню щепленнями залишається Київ, у якому 57% мешканців вже отримали отримали одну дозу та 45,7% – завершили курс щеплення".

Деталі: За минулий тиждень у країні було проведено 1 мільйон 648 тисяч щеплень.

Ляшко наголосив, що "вже третій тиждень поспіль ми робимо більше півтора мільйона щеплень на тиждень".

Найгірше вакцинували того тижня в Закарпатській, Чернівецькій та Одеській області.

Міністр також зазначив, що в Україну вже доставлено 31 мільйон доз вакцини.

На минулих вихідних в Україну надійшло 2 мільйони 930 тисяч доз мРНК-вакцини компанії Moderna (безкоштовно у межах COVAX) і 1 мільйон 400 тисяч доз вакцини виробництва Pfizer - BionTech (оплачено з держбюджету).

Нагдаємо: Станом на 8 вересня у Києві повністю вакциновано проти коронавірусу було 23,27% жителів столиці (687,44 тисяч осіб), а одну дозу вакцини на той час отримали 26,4% киян (779,88 тисячі осіб).

Вакцинуватися можна у центрах вакцинації проти Covid-19 і в пунктах щеплень.