Колишнього міністра оборони Саламатіна арештували заочно
Вищий антикорупційний суд заочно відправив під варту колишнього міністра оборони часів Віктора Януковича, ексочільника Укроборонпрому та ексгендиректора Укрспецекспорту Дмитра Саламатіна.
Джерело: журналіст Олег Новіков у Telegram
Деталі: Разом із Саламатіним заочно арештували ще одного колишнього керівника Укрспецекспорту Дмитра Перегудова.
Їх обох підозрюють у розтраті понад 23,87 млн доларів.
За версією слідства,Саламатін та Перегудов уклали агентську угоду з офшорною компанією General Dynamics Ltd, яка мала б допомагати в укладанні договорів із Міністерством оборони Казахстану та сприяти їх виконанню. Проте фактично фірма нічого не робила, а кошти за це одержала.
Саламатін переховується від правоохоронців із 2014 року, Перегудов – із 2017 року.
Довідка: Дмитро Саламатін переїхав із Росії в Україну у 1999 році, громадянство України отримав 6 грудня 2005 року.
У 2006 році він став депутатом Верховної Ради від "Партії регіонів", а в 2010-му Віктор Янукович призначив його головою "Укрспецекспорту" (з 2011 року – "Укроборонпрому"). У лютому 2012 року Саламатін став міністром оборони, незважаючи на заяви опозиції про його зв'язки з російськими спецслужбами.
Саламатін був серед 27 колишніх високопосадовців, проти яких Рада національної безпеки й оборони України запровадила санкції 19 березня 2021 року.
Передісторія:
- У січні 2019 року Дмитро Саламатін став підозрюваним у справі про державну зраду на користь Росії, розкрадання та підрив обороноздатності України.
- У березні 2019 року Генпрокуратура повідомила про підозру колишнім керівникам державного концерну "Укрспецекспорт", які разом із Саламатіним упродовж 2010-2012 років поцупили в держави 23,87 млн доларів.
- За словами тодішнього генпрокурора Юрія Луценка, Саламатін брав участь у складі злочинної організації Януковича, крав майно в особливо великих розмірах, вчиняв державну зраду в інтересах Росії, підривав обороноздатність, державну та економічну безпеку України, витискаючи її зі світових ринків зброї на користь РФ.
- Зокрема, Саламатін зірвав контракт між Харківським конструкторським бюро імені Морозова, ДП "Антонов", ДП "СЗТФ "Прогрес" та Міноборони Іраку на постачання, ремонт та обслуговування військової техніки. Це призвело до збитків України на 560 мільйонів доларів.
- За 2012-2014 роки – за міністрів Дмитра Саламатіна й Павла Лебедєва – в армії списали 292 танки (залишилося 1436), 64 БТР-60 (залишилося 2020 броньованих машин), 98 бойових літаків (залишилося 158 штук), 16 вертольотів армії (залишилося 188), а також 223 тактичних ракети (з 1072 залишилося 849 штук).