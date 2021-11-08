Колишнього міністра оборони Саламатіна арештували ​​заочно

Вищий антикорупційний суд заочно відправив під варту колишнього міністра оборони часів Віктора Януковича, ексочільника Укроборонпрому та ексгендиректора Укрспецекспорту Дмитра Саламатіна.

Джерело: журналіст Олег Новіков у Telegram

Деталі: Разом із Саламатіним заочно арештували ще одного колишнього керівника Укрспецекспорту Дмитра Перегудова.

Їх обох підозрюють у розтраті понад 23,87 млн доларів.

За версією слідства,Саламатін та Перегудов уклали агентську угоду з офшорною компанією General Dynamics Ltd, яка мала б допомагати в укладанні договорів із Міністерством оборони Казахстану та сприяти їх виконанню. Проте фактично фірма нічого не робила, а кошти за це одержала.

Саламатін переховується від правоохоронців із 2014 року, Перегудов – із 2017 року.

Довідка: Дмитро Саламатін переїхав із Росії в Україну у 1999 році, громадянство України отримав 6 грудня 2005 року.

У 2006 році він став депутатом Верховної Ради від "Партії регіонів", а в 2010-му Віктор Янукович призначив його головою "Укрспецекспорту" (з 2011 року – "Укроборонпрому"). У лютому 2012 року Саламатін став міністром оборони, незважаючи на заяви опозиції про його зв'язки з російськими спецслужбами.

Саламатін був серед 27 колишніх високопосадовців, проти яких Рада національної безпеки й оборони України запровадила санкції 19 березня 2021 року.

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