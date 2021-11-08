50 громадських організацій просять президента ветувати закон про фінансування партій

Понад 50 громадських організацій у спільному зверненні до президента Володимира Зеленського закликали накласти вето на нещодавно ухвалений закон про фінансові звіти політичних партій.

Джерело: сайт громадської організації "Чесно" із переліком організацій, що підписали звернення

Деталі: Мова йдеться про закон №5253-1 "Про внесення змін до Закону України "Про політичні партії в Україні" щодо удосконалення правового регулювання фінансування діяльності політичних партій". Народні депутати ухвалили його 2 листопада.

На думку підписантів звернення, попри відновлення зобов’язання партій звітувати про свої фінанси, у прийнятому законі містяться можливості уникнення справжньої прозорості та підзвітності.

Одне з положень дозволяє партіям звітувати не про всі фінансові зобов’язання, а лише про ті, термін виконання яких настав і партія їх не виконала. Тобто політсили зможуть пояснювати свої приховані витрати подібними "фінансовими зобов’язаннями", про які не буде зазначатись у звітності, фактично, необмежений час, адже цивільне законодавство дозволяє навіть не визначати термін виконання подібних зобов’язань і повернення, наприклад, позик.

Ще одна норма дозволяє не звітувати про внески від третіх осіб, якщо вони надають будь-які послуги, товари та дії в рамках протидії пандемії COVID-19, аж до завершення карантину. На думку громадських організацій, такі дії межують із фактичним підкупом виборців та дає змогу обходити встановлені законодавством обмеження на суму внесків від третіх осіб.

Підписанти просять президента повернути законопроєкт із пропозиціями вилучити згадані норми.

Довідково: У березні 2020 року Верховна Рада призупинила законодавчу вимогу політичних партій подавати щоквартальні звіти про свої фінанси до закінчення карантину.

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