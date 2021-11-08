Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

50 громадських організацій просять президента ветувати закон про фінансування партій

Понеділок, 8 листопада 2021, 15:41
Ілюстративне фото з сайту "Чесно"

Понад 50 громадських організацій у спільному зверненні до президента Володимира Зеленського закликали накласти вето на нещодавно ухвалений закон про фінансові звіти політичних партій.

Джерело: сайт громадської організації "Чесно" із переліком організацій, що підписали звернення

Деталі: Мова йдеться про закон №5253-1 "Про внесення змін до Закону України "Про політичні партії в Україні" щодо удосконалення правового регулювання фінансування діяльності політичних партій". Народні депутати ухвалили його 2 листопада.

На думку підписантів звернення, попри відновлення зобов’язання партій звітувати про свої фінанси, у прийнятому законі містяться можливості уникнення справжньої прозорості та підзвітності.

Одне з положень дозволяє партіям звітувати не про всі фінансові зобов’язання, а лише про ті, термін виконання яких настав і партія їх не виконала. Тобто політсили зможуть пояснювати свої приховані витрати подібними "фінансовими зобов’язаннями", про які не буде зазначатись у звітності, фактично, необмежений час, адже цивільне законодавство дозволяє навіть не визначати термін виконання подібних зобов’язань і повернення, наприклад, позик.

Ще одна норма дозволяє не звітувати про внески від третіх осіб, якщо вони надають будь-які послуги, товари та дії в рамках протидії пандемії COVID-19, аж до завершення карантину. На думку громадських організацій, такі дії межують із фактичним підкупом виборців та дає змогу обходити встановлені законодавством обмеження на суму внесків від третіх осіб.

Підписанти просять президента повернути законопроєкт із пропозиціями вилучити згадані норми.

Довідково: У березні 2020 року Верховна Рада призупинила законодавчу вимогу політичних партій подавати щоквартальні звіти про свої фінанси до закінчення карантину.

Передісторія:

  • 4 листопада "Чесно" уже оприлюднили заяву із закликом до Зеленського ветувати згаданий закон.
  • У поточному проєкті Державного бюджету на 2022 рік на фінансування політичних партій планують виділити рекордні 886 мільйонів гривень.
  • У 2021 році на фінансування політичних партій виділили 700 мільйонів гривень, половину з яких отримала партія "Слуга народу".

Українська правда
Теми: партіїВерховна Радабюджет


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Україна посилює охорону кордону з Білоруссю - Монастирський

Суд арештував очільника катівні бойовиків "Ізоляція"

Данілов відповів німецьким соціал-демократам: Візьміть по 2-3 біженці собі додому

ОНОВЛЕНОЗнайшли повішеним кузена нещодавно померлих мера Кривого Рогу і його брата

Ярош закликав побратимів бути напоготові

Кабмін звільнив голову ДСНС Чечоткіна і призначив в.о.

Усі новини...
партії
Зеленський має ветувати закон про фінзвіти партій – Чесно
Свіжий рейтинг партій: "Слугу народу" наздогнала ОПЗЖ
Звітування партій можуть відновити. Але є одне "але"
Останні новини
17:59
Інфляція у США сягнула піку за понад 30 років
17:56
Монастирський про звільнення кадрів Авакова: "Не скажу, що це були кращі професіонали"
17:53
Україна попередила Білорусь про непоправні наслідки за "російський" Крим
17:50
Проти 108 осіб, яких внесли до списку РНБО з помилками, таки ввели санкції
17:49
Мер Чернігова назвав “фігнею” курс України до НАТО і ЄС
17:45
Литва направила додаткові сили на кордон із Білоруссю
17:42
Україна посилює охорону кордону з Білоруссю - Монастирський
17:32
Гривня на закритті міжбанку трохи ослабла
17:31
Уряд збільшив тарифи на трансплантацію серця та легень у 3 рази
17:28
Посли ЄС затвердили п'ятий пакет санкцій проти режиму Лукашенка – ЗМІ
Усі новини...