Росія відмовилася від "нормандської" зустрічі глав МЗС у запропонований день

У Москві відхилили пропозицію про зустріч міністрів закордонних справ країн "нормандського формату" – Німеччини, Франції, України й Росії – 11 листопада, як запропонували Франція і Німеччина.

Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, пише "Європейська правда" з посиланням на російське агентство "Интерфакс".

Лавров сказав, що Москва відмовилася від пропозиції Франції провести засідання 11 листопада, яку голова МЗС Франції Жан Ів Ле Дріан озвучив під час їхньої зустрічі у Римі.

Він пояснив це розпланованим графіком і тим, що Росія не отримала відповіді на свої пропозиції щодо підсумкового документу такої потенційної зустрічі, які передали 29 жовтня.

За його словами, проєкт цього документа зайняв "десь три сторінки".

"Я йому сказав, що, по-перше, ми чекаємо реакцію на наші пропозиції, і, по-друге, 11 листопада, навіть якби домовленість вже назріла і змістовна частина була готова, у мене дуже насичений графік", – заявив Лавров.

Він додав, що після того днями у Москві знову отримали спільну пропозицію від глав МЗС Німеччини і Франції щодо 11 листопада.

"Ми спрямували додаткові аргументи на користь того, щоб усе ж зайнятися не плануванням якихось заходів "для галочки", а займатися питанням по суті, і перерахували конкретні кроки, до яких вдається київський режим, щоб торпедувати Мінські домовленості" , – сказав Лавров.

"Давайте побачимось, постоїмо перед камерами і так дамо сигнал, що нормандський формат працює – нам такі показушні виступи не потрібні", – заявив глава МЗС РФ.

Лавров додав, що ніякі нові дати не обговорюються.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба раніше зауважив, що пропозиції Росії щодо заключного документа можливої зустрічі глав зовнішньополітичних відомств чотирьох країн у Нормандському форматі лише підтверджують, що вона продовжує уникати цієї зустрічі.