Ярош хоче, щоб Україна допомогла Польщі дати "гідну відсіч" Лукашенку на кордоні

Радник головнокомандувача Збройних сил України, колишній лідер "Правого сектора" Дмитро Ярош заявив, що Україна в разі необхідності, має надати допомогу Польщі, щоб розв’язати кризу на кордоні з Білоруссю.

Джерело: повідомлення Яроша у Facebook

Пряма мова Яроша: "Висловлюю солідарність з польським народом у його боротьбі з гібридною агресією Ерефії. Атаки кордону Польщі кремлівською маріонеткою Лукашенком мають отримати гідну відсіч.

Вважаю, що Україна, в разі необхідності, має надати всю необхідну допомогу сусідній дружній державі… За вашу і нашу свободу!"

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