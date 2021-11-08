Ярош хоче, щоб Україна допомогла Польщі дати "гідну відсіч" Лукашенку на кордоні
Понеділок, 8 листопада 2021, 18:37
Радник головнокомандувача Збройних сил України, колишній лідер "Правого сектора" Дмитро Ярош заявив, що Україна в разі необхідності, має надати допомогу Польщі, щоб розв’язати кризу на кордоні з Білоруссю.
Джерело: повідомлення Яроша у Facebook
Пряма мова Яроша: "Висловлюю солідарність з польським народом у його боротьбі з гібридною агресією Ерефії. Атаки кордону Польщі кремлівською маріонеткою Лукашенком мають отримати гідну відсіч.
Вважаю, що Україна, в разі необхідності, має надати всю необхідну допомогу сусідній дружній державі… За вашу і нашу свободу!"
Передісторія:
- 2 листопада колишній лідер "Правого сектора", командувач "Української добровольчої армії", колишній народний депутат Дмитро Ярош став радником головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.
- Вранці 8 листопада почали з’являтися відеозаписи з великою групою мігрантів, що прямують до польського кордону.
- У Польщі вважають, що режим Лукашенка готує наймасовіший штурм кордону нелегалами.
- Керівництво військ територіальної оборони Польщі закликало учасників загонів територіальної оборони ближчим часом бути готовими вирушити на допомогу прикордонникам через очікувану провокацію білоруського режиму.
- Згодом польська сторона повідомила про першу спробу великої групи нелегальних мігрантів, яка підійшла до кордону в понеділок, незаконно пройти на територію країни, МВС Польщі опублікувало відео сутички.