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Ярош хоче, щоб Україна допомогла Польщі дати "гідну відсіч" Лукашенку на кордоні

Понеділок, 8 листопада 2021, 17:37
Ярош хоче, щоб Україна допомогла Польщі дати гідну відсіч Лукашенку на кордоні

Радник головнокомандувача Збройних сил України, колишній лідер "Правого сектора" Дмитро Ярош заявив, що Україна в разі необхідності, має надати допомогу Польщі, щоб розв’язати кризу на кордоні з Білоруссю.

Джерело: повідомлення Яроша у Facebook

Пряма мова Яроша: "Висловлюю солідарність з польським народом у його боротьбі з гібридною агресією Ерефії. Атаки кордону Польщі кремлівською маріонеткою Лукашенком мають отримати гідну відсіч.

Вважаю, що Україна, в разі необхідності, має надати всю необхідну допомогу сусідній дружній державі… За вашу і нашу свободу!"

Передісторія:

  • 2 листопада колишній лідер "Правого сектора", командувач "Української добровольчої армії", колишній народний депутат Дмитро Ярош став радником головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.
  • Вранці 8 листопада почали з’являтися відеозаписи з великою групою мігрантів, що прямують до польського кордону. 
  • У Польщі вважають, що режим Лукашенка готує наймасовіший штурм кордону нелегалами.
  • Керівництво військ територіальної оборони Польщі закликало учасників загонів територіальної оборони ближчим часом бути готовими вирушити на допомогу прикордонникам через очікувану провокацію білоруського режиму.
  • Згодом польська сторона повідомила про першу спробу великої групи нелегальних мігрантів, яка підійшла до кордону в понеділок, незаконно пройти на територію країни, МВС Польщі опублікувало відео сутички.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЛукашенкоБілорусьПольщаЯрош
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